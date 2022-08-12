إيرادات «أرامكس» تصل إلى 2.97 مليار درهم في النصف الأول

أعلنت شركة أرامكس، أمس، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، مسجلة إيرادات بلغت 2.97 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح إلى 91.9 مليون درهم.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى استقرار هوامش الأرباح الإجمالية على مستوى المجموعة خلال الربع الثاني والأشهر الستة الأولى من العام الجاري، موضحة أن ذلك يُعزى إلى النمو المتسارع في قطاع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية، وتحسن مستويات الكفاءة التشغيلية في قطاع خدمات التوصيل السريع.

وحافظت «أرامكس» منذ بداية العام الجاري على مستوى إيجابي من التدفقات النقدية، كما تتمتع برصيد نقدي قوي بقيمة 592 مليون درهم.

ومن شأن الميزانية العمومية القوية لـ«أرامكس»، دعم استراتيجيتها للنمو، ومن ذلك الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات دمج واستحواذ قيد الدراسة حالياً.

وخلال الفترة المشمولة في تلك النتائج، وتحديداً في مايو 2022، وزّعت الشركة على مساهميها أرباحاً نقدية عن السنة المالية 2021، بقيمة إجمالية بلغت 190.3 مليون درهم، أو ما يعادل 0.13 درهم للسهم الواحد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس، عثمان الجدة، إن «الشركة شهدت خلال النصف الأول من عام 2022 تغيّرات مهمة على مستوى أعمالها، أبرزها التحول اللافت في مزيج إيراداتها، حيث حقّق قطاع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية الأداء الأقوى ضمن قطاعات أعمالنا، مساهماً في تعويض التباطؤ الذي شهده قطاع خدمات التوصيل السريع».

وبيّن أن النمو مزدوج الرقم في إيرادات خدمات الشحن، ونمو إيرادات الخدمات اللوجستية، يرجعان إلى استثمارات الشركة في توسيع عملياتها وزيادة حصتها السوقية.