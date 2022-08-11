مطارات دبي تفوز بجائزة ستيفي الذهبية العالمية لعام 2022

حصدت مطارات دبي جائزة ستيفي الذهبية عن فئة إعادة تصميم مكان العمل الأكثر ابتكاراً خلال جائحة "كوفيد-19"، وذلك في الحفل السنوي السابع لجوائز ستيفي العالمية المرتبطة ببيئة العمل والسعادة الوظيفية (Stevie Awards for Great Employers).

وتمكنت مطارات دبي من الفوز بهذه الجائزة المرموقة بعد تنفيذها عدداً من المبادرات المبتكرة الهادفة إلى حماية صحة وسلامة الموظفين والعملاء والضيوف خلال الجائحة، والتي شملت إعادة تصميم أماكن العمل في مطارات دبي مع تجهيزها بمرافق مخصصة ومجانية للفحص والتطعيم لجميع الموظفين وعائلاتهم.

وخلال الجائحة، قامت مطارات دبي بتنفيذ سلسلة من التغييرات التكنولوجية المهمة خلال فترة قصيرة للغاية، والتي كان الهدف منها تغيير مفهوم العمل في مطارات دبي، حيث تم إدراج منصات مبتكرة للتنسيق عبر الإنترنت، وتفعيل خاصية المؤتمرات المدعومة بالفيديو للتخفيف من القيود المفروضة وإتاحة العمل عن بُعد.

كما شملت تلك التغييرات أيضاً إطلاق منصة التوقيع الإلكتروني الخاصة بمطارات دبي لتمكين القوى العاملة من إنجاز أعمالهم رقمياً بشكل كامل وتعزيزاً لمفهوم القدرة على العمل من أي مكان، بالإضافة إلى أتمتة خدمات موظفي الموارد البشرية التي ساهمت بالتخلص من المعاملات الورقية والارتقاء بتجربة الموظف إلى مستويات متقدمة.

وساهمت كل تلك الإجراءات بضمان أعلى معايير السلامة للموظفين إلى جانب تحسين كفاءة العمل وإتاحة الفرصة لتبني طرق جديدة في بيئة العمل دون تلامس.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر: "لقد حظيت دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي على وجه الخصوص بإشادة عالمية واسعة في استجابتها للجائحة، حيث أضحت دولتنا نموذجاً يُحتذى به عالمياً في الموازنة بين الحفاظ على سلامة الناس وصحتهم مع حماية الاقتصاد وآلاف الوظائف عبر مختلف القطاعات".

وأضاف: "كنا على يقينٍ تام أن الوصول إلى التعافي التام من آثار الجائحة لا يتحقق دون استعادة ثقة العملاء، حيث بذلنا كافة الجهود الممكنة لضمان شعور موظفينا وعملائنا على حد سواء بقدرتنا على حمايتهم والمحافظة على سلامتهم في مطار دبي الدولي".