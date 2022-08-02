«دبي الدولي» يستعيد 98% من شبكة الربط العالمية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي حالياً بشكل مباشر، جاوز 206 وجهات ضمن شبكتها العالمية في 92 دولة بقارات العالم الست، في وقت تعمل في المطار 68 شركة طيران دولية.

شبكة الربط

ووفقاً لبيانات رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن مطار دبي الدولي استعاد ما نسبته 98% من شبكة الربط مع دول العالم، وأكثر من 87% من الوجهات، فضلاً عن 89% بالنسبة لعدد شركات الطيران، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».

وتشير جداول الرحلات إلى أكثر من 16 وجهة جديدة يخدمها مطار دبي الدولي حالياً مقارنة بمستويات بداية يوليو 2022، بما في ذلك المحطات الموسمية إلى وجهات سياحية شغلتها شركة «فلاي دبي».

وتيرة التعافي

كما تظهر هذه البيانات وتيرة التعافي المتواصلة في مطار دبي الدولي، على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع النقل الجوي حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفي ظل بروتوكولات السفر، وحالة الإغلاق الجزئي لبعض الأسواق الدولية. وتشمل هذه البيانات شركات الطيران المخصصة لعمليات نقل الركاب، باستثناء شركات الشحن الجوي.

توقعات المسافرين

وفي ظل مؤشرات قوية لحركة النقل الجوي عبر مطار دبي الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، والتي بلغت 13.6 مليون مسافر، منها نحو 5.5 ملايين مسافر في مارس وحده، فقد رفعت مؤسسة مطارات دبي توقعاتها لأعداد المسافرين في نهاية العام الجاري من نحو 52 مليون مسافر إلى 58.3 مليون مسافر.

«طيران الإمارات»

وتواصل المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي الدولي، في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين.

ورفعت «طيران الإمارات» شبكة وجهاتها الدولية من 120 وجهة في بداية السنة المالية 2021-2022 إلى 140 وجهة بحلول 31 مارس 2022. وأعلنت الناقلة خلال يوليو الماضي عن وجهات جديدة، فضلاً عن رحلات إضافية إلى محطاتها القائمة.

«فلاي دبي»

بدورها، أعلنت «فلاي دبي» عن استعداداتها لموسم استثنائي خلال الصيف الجاري، متوقعة أن تنقل نحو ثلاثة ملايين مسافر خلال موسم الصيف الجاري الذي يُعد الأكثر ازدحاماً في تاريخ الشركة، إذ يتوقع تشغيل ما معدله 8500 رحلة شهرياً عبر شبكة «فلاي دبي» التي تضم 102 وجهة، وبما يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

واعتباراً من نهاية يونيو الماضي، بدأت الشركة رحلاتها إلى 11 وجهة، بما في ذلك: أبها في السعودية، باتومي في جورجيا، بودروم وإزمير وطرابزون في تركيا، كاتانيا وبيزا في إيطاليا، دوبروفنيك في كرواتيا، ميكونوس وسانتوريني في اليونان، وتيفات في الجبل الأسود.

وبحسب بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، فإن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، خلال يوليو 2022، جاوز أربعة ملايين مقعد، في رقم هو الأعلى منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، ليحل المطار بذلك في المركز الأول، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، بفارق كبير عن مطار «لندن هيثرو»، الذي حل في المرتبة الثانية.

وذكرت «أو إيه جي»، في نشرتها الشهرية، أن الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي ازدادت بنسبة 28% خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه.

27.86 مليون مسافر في 6 أشهر

أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، وصل إلى نحو 27 مليوناً و860 ألف مسافر، مقابل نحو 10 ملايين و645 ألف مسافر خلال الفترة نفسها من عام 2021، بنسبة نمو جاوزت 161.7%.

ووفقاً لبيانات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد سجل مطار دبي الدولي أكثر من خمسة ملايين مسافر خلال يونيو 2022 وحده، في ثاني أعلى عدد تم تسجيله منذ جائحة «كوفيد-19»، مقابل نحو 1.55 مليون في الشهر ذاته من عام 2021، بنمو نسبته 222%.

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