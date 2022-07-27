«المركزي»: 98.8 مليار درهم قيمة شيكات تم التعامل بها خلال أبريل 2022

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشف المصرف المركزي أن قيمة الشيكات التي تم التعامل بها في السوق المحلية خلال شهر أبريل الماضي، والتي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام مقاصة الشيكات التابع له بلغت 98.8 مليار درهم، لعدد 1.7 مليون شيك، مقارنة مع 1.99 مليون شيك بقيمة 108 مليارات درهم في مارس السابق عليه.

يذكر أن عدد الشيكات التي يجري تحصيلها يومياً عبر نظام المقاصة التابع للمركزي يبلغ 97 ألف شيك بقيمة 3.8 مليارات درهم، وهذا العدد من الشيكات يتم التقدم به وتحصيله عبر النظام في اليوم ذاته.

إجمالي الأصول

وذكر «المركزي» في بيانات أصدرها أمس، أن إجمالي أصوله المقومة بالدرهم في نهاية أبريل بلغ 520 مليار درهم، مقارنة بـ516 مليار درهم في نهاية مارس السابق عليه، بزيادة شهرية قيمتها أربعة مليارات درهم.

في المقابل، بلغت أصول المصرف المركزي المقومة بالعملة الأجنبية في نهاية الفترة ذاتها ما قيمته 462 مليار درهم، مقارنة بـ460 مليار درهم في نهاية مارس 2022، بزيادة شهرية قيمتها مليارا درهم.

النقد المُصدر

وبحسب البيانات، فقد ارتفع النقد المصدر في نهاية أبريل الماضي، ليصل إلى 124 مليار درهم مقارنة بـ116 مليار درهم في نهاية مارس السابق عليه، بزيادة شهرية قيمتها ثمانية مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 6.7%.

كما ارتفع النقد السائل في البنوك بنهاية أبريل 2022 إلى 19.6 مليار درهم مقارنة بـ16.1 مليار درهم في نهاية مارس السابق عليه، بزيادة شهرية قيمتها 3.5 مليارات درهم.

بدورها، ارتفعت القاعدة النقدية لدولة الإمارات في نهاية أبريل إلى 487 مليار درهم مقابل 481 مليار درهم في نهاية مارس الذي سبقه، بزيادة شهرية قيمتها ستة مليارات درهم.

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