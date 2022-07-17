"تعاونية الاتحاد" تدرج أسهمها في "سوق دبي المالي" غدا

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت “تعاونية الاتحاد” عن تعيين شركة “إكس كيوب” لتقديم خدمة صانع السوق على أسهمها، وذلك في إطار استعداداتها للإدراج في سوق دبي المالي، والمُزمع يوم 18 يوليو الجاري، لتصبح بذلك أول تعاونية استهلاكية في الدولة تدرج أسهمها في السوق المالي.

وأوضحت التعاونية في تصريحات صحافية اليوم، إن مهام شركة “إكس كيوب” تقديم طلبات وعروض للأسهم المتاحة، وتحديد الأحجام المطلوبة للشراء والبيع، وإيحاد سعر التوازن للسهم، الأمر الذي يسهم في تضييق الفارق بين الطلبات والعروض وتشجيع المزيد من التداول.

وأشار الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد الفلاسي، إلى أن "الخبرات التي تمتلكها “إكس كيوب”، ستدعم عوامل نجاح الإدراج الوشيك لأسهم تعاونية الاتحاد في سوق دبي المالي".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد السعر المرجعي لسهم “تعاونية الاتحاد” عند 3.9 درهم وبعد تجزئة السهم بواقع 1 إلى 10 (أي أن كل عضو في التعاونية سيحصل على 10 أسهم مقابل كل سهم يملكه). وسيتم تحديد سعر الافتتاح بناءً على طلبات الشراء وعروض البيع خلال جلسة ما قبل افتتاح التداول في اليوم الأول للإدراج.

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