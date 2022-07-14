«النعيمية» تتصدر المناطق الأكثر بحثاً عن «استديو» في عجمان

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» العقاري، المناطق الأكثر طلباً لاستئجار «استوديو» في عجمان بأقل من 15 ألف درهم سنوياً.

ووفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، فقد تصدرت منطقة «النعيمية» قائمة البحث عن «استوديو» بأقل من 15 ألف درهم سنوياً، بنسبة بحث بلغت 25.45%.

وجاءت منطقة «وسط المدينة» في المرتبة الثانية بنسبة بحث 24.21%، تليها منطقتا «الراشدية» و«الجرف» اللتان حلتا في المرتبتين الثالثة والرابعة بنسبة بحث بلغت 18.27% و17.88% على التوالي، بينما بلغت نسبة البحث في منطقة «الروضة» 14.19% لتحل في المرتبة الخامسة.

منطقة النعيمية

ولفت التقرير إلى أن منطقة «النعيمية» تتميز بالقرب من الشارقة، كما يعد التنقل منها وإليها سهلاً، وتتوافر فيها العديد من محال السوبر ماركت الكبيرة والصغيرة، فيما يبلغ متوسط إيجار «استوديو» نحو 14 ألف درهم سنوياً.

عجمان وسط المدينة

وذكر التقرير أن منطقة «عجمان وسط المدينة» توفر خيارات متنوعة من مرافق وخدمات تلبي احتياجات السكان اليومية، فيما يعد «سيتي سنتر عجمان» من أقرب مراكز التسوق إلى المنطقة.

أما معدل القيمة الإيجارية لـ«استوديو» في عجمان وسط المدينة فيبلغ نحو 14 ألف درهم سنوياً.

منطقة الراشدية

ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية لـ«استوديو» في منطقة الراشدية نحو 14 ألف درهم سنوياً. وتتمتع المنطقة بمزايا عدة، أبرزها موقعها القريب من الشارقة، إضافة إلى اشتمالها على العديد من المرافق والخدمات، ووجود عدد كبير من العقارات ذات التصاميم والمساحات المختلفة. كما يقع «كورنيش عجمان» على مسافة قريبة من المنطقة.

منطقة الجرف

وبحسب «بيوت دوت كوم»، فقد سجل متوسط القيمة الإيجارية لـ«استوديو» في منطقة الجرف نحو 13 ألف درهم سنوياً.

وتقع «الجرف» في المنطقة الغربية من إمارة عجمان، وتعرف بكونها إحدى أكثر المناطق طلباً لاستئجار وشراء الشقق، بفضل ما تضمه من مرافق وخدمات، وما تتميز به من وفرة المساحات التجارية والمدارس. كما أن من العوامل التي أسهمت في زيادة الطلب على المنطقة أسعارها التي تناسب العائلات.

منطقة الروضة

سجلت منطقة الروضة متوسط قيمة إيجارية لفئة «استوديو» تبلغ نحو 12 ألف درهم سنوياً.

وتتوافر في المنطقة ثلاثة مراكز طبية، فضلاً عن قربها من مجموعة مستشفيات معروفة مثل المستشفى السعودي الألماني.

كما تحتضن «غاليريا مول» الذي يبعد 10 دقائق من المنطقة، كما تعد مقصداً كونها تضم مجموعة من أشهر مطاعم عجمان المتنوعة.

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