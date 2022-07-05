دبي الجنوب للعقارات تطلق مشروع "خليج الجنوب"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دبي الجنوب للعقارات عن إطلاق "خليج الجنوب"، المشروع السكني الجديد الذي يقع في قلب المنطقة السكنية في دبي الجنوب. وسيضم المشروع ما يزيد على 800 فيلا وتاون هاوس، وأكثر من 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائية، إضافة إلى بحيرة كريستالية يبلغ طولها كيلومتر واحد، وممشى بطول 3 كيلومترات على الواجهة المائية سيضم شواطئ خاصة للسباحة والاستجمام.

وسيتم تطوير وحدات التاون هاوس والفلل في "خليج الجنوب" على مساحة مبنية تتراوح من 2,900 إلى 4,800 قدم مربع تقريباً، وستوفر مزيجاً متنوعاً من ثلاث وأربع وخمس غرف. أما الفلل الفاخرة المستقلة التي ستبنى جميعها على الواجهة المائية مع اطلالات واسعة، فستكون عبارة عن فلل من خمس أو ست أو سبع غرف بمساحة بناء تبلغ 13,000 قدم مربع. ويحتل المشروع موقعاً استراتيجياً مباشرة على شارع إكسبو، ويشتمل على طيف واسع من المرافق بمستوى عالمي، مثل مركز للتسوق ومجمع للياقة البدنية ونوادي خاصة للأطفال وحمامات السباحة ونادي الرياضات المائية، فضلاً عن المقاهي المطلة على الواجهة المائية، وإنشاء حدائق خاصة حول البحيرة والعديد من الخدمات والمرافق الأخرى.

وقال متحدث رسمي من دبي الجنوب للعقارات: "يأتي إطلاق "خليج الجنوب" استكمالاً لمشاريعنا الناجحة التي أطلقناها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تمكنا من بيعها بالكامل. وبعد الإعلان عن تحول موقع إكسبو إلى "مدينة إكسبو دبي" في أكتوبر المقبل، والطلب الهائل على العقارات المتميزة في المنطقة، سيكون هذا المشروع خياراً مثالياً للباحثين عن فرص العيش بمعايير ممتازة مع مرافق عالمية المستوى وبأسعار تنافسية. إننا في دبي الجنوب نحرص على التوافق الدائم مع رؤية الحكومة المتمثلة في جعل دبي أفضل مكان للعيش والعمل والسياحة".

وتشمل المرافق الأخرى في المنطقة السكنية مدرسة في المستقبل القريب، والحدائق العامة والملاعب الرياضية ومحلات التجزئة وهايبر ماركت (سيفتتح في أكتوبر). وتضم قائمة المرافق أيضاً مسجداً ومحطة وقود وطريق للحافلات العامة يربط المنطقة السكنية بمحطة مترو إكسبو.

وسيتم إطلاق مبيعات "خليج الجنوب" في سبتمبر المقبل، ويمكن للعملاء تسجيل اهتمامهم الآن. وستعلن الشركة عن المزيد من المعلومات حول المشروع في الوقت المناسب.

الإعلان عن بدء إدراج مجموعة تيكوم في سوق دبي المالي.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/7k4i4wESMy — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 5, 2022

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