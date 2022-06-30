«جبل علي».. منظومة خدمات لوجيستية تتيح للمُصنّعين الوصول إلى 3.5 مليارات مستهلك

المصدر: دبي ــ وام

كشفت «دي بي ورلد» عن دورها المحوري والفاعل في مبادرة «اصنع في الإمارات»، من خلال امتلاك وحدة أعمال للصناعات الخفيفة مصمّمة تحديداً للشركات الصغيرة والمتوسطة، لبدء عمليات التصنيع في المناطق الاقتصادية والمجمعات اللوجستية في دولة الإمارات، فضلاً عن توفير ميناء جبل علي، المنشأة التابعة لـ«موانئ دبي العالمية - الإمارات»، لمنظومة رائدة للخدمات اللوجستية عالمياً، تمكّن المصنّعين من الوصول إلى ما يزيد على 3.5 مليارات مستهلك حول العالم، وأكثر من 65% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.



وأكدت «دي بي ورلد» توفيرها البيئة المناسبة للمستثمرين في دولة الإمارات من خلال المناطق الاقتصادية ومجمعات الخدمات اللوجستية التابعة لـ «دي بي ورلد» الإمارات، و«جافزا»، إذ تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات، بدءاً من البنية التحتية المتطورة لعمليات التصنيع وإعادة التوزيع، إلى الحلول المصمّمة خصيصًا لتناسب متطلبات المستثمرين.



وأوضحت «دي بي ورلد» أن نظام المنطقة الحرة يوفر للشركات العاملة فيها صفر% على ضريبة الشركات، والرسوم الجمركية للسلع المستوردة لغرض التصنيع أو المعالجة ضمن المنطقة الحرة، كما تعفى شركات «جافز» من دفع الرسوم الجمركية المرتبطة بتطوير المصانع أو استيراد الآلات والمعدات الخاصة بإنشاء المرافق الصناعية، وينطبق ذلك أيضاً على المواد الخام المستوردة للصناعات المحلية «اصنع في الإمارات».

وأكدت أن شعار «إصنع في الامارات» يعد فرصة لفتح نوافذ التصدير وجذب عقود التوريد للأسواق الدولية، إذ تضم المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» 767 ترخيصاً صناعياً، وكذلك 172 ترخيصاً صناعياً في مجمع الصناعات الوطنية.

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