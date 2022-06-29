تعداد سكان دبي يجاوز 3.51 ملايين نسمة نهاية النصف الأول

المصدر: أزاد عيشو - دبي

بلغ تعداد سكان إمارة دبي نحو ثلاثة ملايين و514 ألف نسمة في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بما يزيد على ثلاثة ملايين و436 ألف نسمة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 78 ألف نسمة، وذلك وفقاً لمؤشر الساعة السكانية على موقع مركز دبي للإحصاء، فيما بلغت الزيادة في عدد سكان دبي، منذ بداية عام 2022 حتى نهاية يونيو الجاري نحو 35.6 ألف نسمة.

الذكور والإناث

وأفاد المركز لـ«الإمارات اليوم» بأن عدد الذكور بلغ نحو مليونين و432 ألف نسمة بنسبة 69.2%، فيما بلغ عدد الإناث نحو مليون و82 ألف نسمة، بنسبة 30.8% من إجمالي سكان الإمارة.

عدد السكان

ووفقاً لنشرة السكان لعام 2021 الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، فقد قدر عدد سكان إمارة دبي المقيمين إقامة معتادة فيها بثلاثة ملايين و478 ألفاً و300 نسمة، وذلك في نهاية عام 2021، كما قدر عدد الأفراد المتواجدين بإمارة دبي خلال ساعات الذروة الاعتيادية بأربعة ملايين و541 ألفاً و675 فرداً، ويشمل عدد السكان المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي، والأفراد العاملين في القطاعين الحكومي (الاتحادي والمحلي) والخاص بالإمارة ممن يقطنون خارج الإمارة، ومتوسط عدد نزلاء الفنادق والشقق الفندقية والبحارة في الإمارة، كما يضاف إلى ذلك الحركة الديناميكية للداخلين إلى الإمارة والخارجين منها خلال ساعات الذروة.

التركيب العمري

وبناء على التركيب العمري والنوعي للسكان المقيمين في إمارة دبي، فإن نسبة 58.49% من السكان تتركز في الأعمار بين 25 و44 سنة، فيما تحتل الفئة العمرية (30– 34 سنة) المرتبة الأولى، إذ بلغ عدد أفرادها 623 ألفاً و368 نسمة بنسبة بلغت 17.92% من إجمالي السكان، تليها الفئة العمرية (25–29 سنة) بعدد أفراد يبلغ 576 ألفاً و791 نسمة بنسبة بلغت 16.58% من إجمالي السكان.

أما الفئة العمرية (35–39 سنة)، فحلّت في المرتبة الثالثة مسجلة 464 ألفاً و242 نسمة بنسبة بلغت 13.35% من إجمالي سكان الإمارة.

نمو تدريجي لعدد السكان

أظهرت العديد من المؤلفات والوثائق، أنه بالعودة إلى عام 1881، لم يجاوز عدد سكان دبي 12 ألف نسمة في ذلك العام.

وازداد عدد سكان الإمارة تدريجياً خلال 137 عاماً، ليتضاعف بنحو 261 مرة، بعد تجاوزه ثلاثة ملايين في عام 2018.

وبلغ تعداد سكان دبي في عام 1975 نحو 183 ألف نسمة، ليرتفع إلى 276 ألفاً في عام 1980، ويصل إلى نحو 862 ألفاً في عام 2000، ونحو 1.3 مليون نسمة في عام 2005، وأكثر من مليوني نسمة في 2011، ويتجاوز حاجز ثلاثة ملايين نسمة في عام 2018.

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