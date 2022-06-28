الشركات البرازيلية تبرم صفقات بـ 648 مليون دولار خلال «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت البرازيل مواصلتها إحداث تأثير ملحوظ في الأسواق العالمية، مدعومة بالنتائج الكبيرة التي حققتها من مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي».

ووفقاً لبيان رسمي، فإن 1030 شركة برازيلية شكلت جزءاً من الجناح البرازيلي في «إكسبو 2020 دبي»، نجحت في تأمين صفقات تجارية بلغت قيمتها 648 مليون دولار خلال الحدث العالمي، مع توقعات بصفقات إضافية بـ3.4 مليارات دولار على مدار الشهور الـ12 المقبلة في قطاعات الأغذية، ومستحضرات التجميل، والأثاث، والصناعات الفضائية، والنفط والغاز.

وقال المفوض العام للجناح البرازيلي في «إكسبو 2020 دبي»، إلياس مارتينز فيلهو: «استضاف جناح البرازيل، الذي صنّف ضمن الأجنحة الخمسة الأكثر زيارة في المعرض، أكثر من 2.1 مليون زائر بمتوسط 11 ألفاً و700 زائر يومياً خلال انعقاد الحدث على مدار ستة أشهر». وتابع: «نحن مصممون على تعزيز أثر النتائج التي تم إحرازها في (إكسبو دبي)، ومواصلة البناء على الزخم والفرص الكبيرة في مسيرتنا نحو (إكسبو 2025 أوساكا – كانساي)». وأضاف: «نظم الجناح 20 فعالية تتنوع بين معارض تعريفية وثقافية وعروض طهي، بما يشمل 270 عرضاً موسيقياً، و460 من الاستعراضات الراقصة وستة عروض للطهي، فضلاً عن 32 عرضاً تقديمياً للشركاء، و12 فعالية للتبادل الثقافي وتذوق الطعام مع أجنحة أخرى مشاركة». وأكد فيلهو أن جناح البرازيل قدم 150 برنامج أعمال، إذ وقع ست مذكرات تفاهم بمشاركة 805 من قادة الأعمال، 59% منهم برازيليون، فيما ينتمي الآخرون إلى 39 دولة أخرى، فيما يتوقع منتدى الاستثمار البرازيلي الذي نظمته وكالة «آبيكس _ برازيل» في دبي، استثمارات تزيد قيمتها على مليار دولار في مشروعات متعددة ذات طابع عالمي.

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