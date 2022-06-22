«أبوظبي المالي» يطرح العقود المستقبلية على مؤشر «فاداكس 15»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن طرح عقود مستقبلية على مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 (فاداكس 15) للتداول في سوق المشتقات المالية الخاصة به. وتعد العقود المستقبلية على مؤشر «فاداكس 15» أول مشتقات على مؤشر يتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك في إطار مساعي الأخير إلى تسريع الجهود الرامية لتعزيز سيولة السوق وجذب المزيد من المستثمرين العالميين.

والعقود المستقبلية القائمة على «فاداكس 15» هي عقود تتم تسويتها نقداً، وستعتمد سعر الأداء المعياري نفسه لمؤشر «فاداكس 15»، والذي يضم الشركات الـ15 الأكبر والأعلى سيولة في السوق الرئيس لسوق أبوظبي للأوراق المالية. ويساوي العقد المستقبلي للمؤشر درهماً واحداً لمؤشر «فاداكس 15».

وتم إطلاق مؤشر «فاداكس 15» في مارس 2022 بهدف دعم سوق المشتقات، والصناديق المتداولة في السوق المالية، وغيرها من منتجات تتبع المؤشر. ويختار المؤشر الشركات بناءً على القيمة السوقية المعدلة حسب الأسهم الحرة المتاحة للتداول ومتوسط قيمة التداولات اليومية.

وسيوفر طرح عقود مستقبلية قائمة على مؤشر «فاداكس 15» سبيلاً جديداً للمستثمرين لتداول الأسهم المُدرجة في السوق الرئيس، ما سيعزز إدارة المخاطر على مستوى محافظ المستثمرين خلال الأوقات التي يمكن أن تشهد تقلبات في الأسواق.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري: «يسهم إطلاق العقود المستقبلية على مؤشر (فاداكس 15)، في تعزيز فرص المستثمرين والمتداولين في تحقيق المكاسب خلال أوقات صعود السوق أو هبوطه، والتحوط ضد مخاطر المحافظ الاستثمارية، وزيادة الرافعة المالية».

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