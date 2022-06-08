دبي تستقبل 5.10 ملايين سائح دولي خلال 4 أشهر

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 5.10 ملايين سائح دولي، مقابل نحو 1.68 مليون سائح في الفترة ذاتها من عام 2021، بنسبة نمو جاوزت 203%.

وسجل السياح الدوليون أكثر من 12.65 مليون ليلة مبيت مقابل 9.47 ملايين ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 33.5%.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أبريل الماضي 140 ألفاً و363 غرفة فندقية ضمن 769 منشأة فندقية، مقابل 128 ألفاً و12 غرفة فندقية ضمن 714 منشأة في نهاية أبريل 2021، في ما تصدرت عُمان قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي مسجلة نحو 590 ألف زائر.



سياح دوليون

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 5.1 ملايين سائح دولي مقابل نحو 1.68 مليون سائح في الفترة ذاتها من عام 2021 بنسبة نمو جاوزت 203.5%.

وبحسب تلك البيانات، فقد استقبلت دبي خلال أبريل وحده نحو مليون و130 ألف زائر دولي.



الأسواق المُصدّرة

وأظهرت البيانات أن عُمان حلّت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل 2022، مسجلة أكثر من 590 ألف سائح، وبنمو نسبته 1865%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، تلتها الهند بنحو 550 ألف زائر، في ما بلغ إجمالي عدد الزوّار من المملكة المتحدة نحو 367 ألف زائر، ومن السعودية 352 ألف زائر.

بدورها، حلّت روسيا في المركز الخامس مسجلة نحو 235 ألف زائر، تلتها فرنسا وأميركا بنحو 174 ألف زائر لكل منها، ثم ألمانيا بنحو 171 ألف زائر، في ما سجلت باكستان وإيران 132 و120 ألف زائر لكل منها على التوالي.



غرف فندقية

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أبريل الماضي 140 ألفاً و363 غرفة فندقية ضمن 769 منشأة فندقية، مقابل 128 ألفاً و12 غرفة فندقية ضمن 714 منشأة في نهاية أبريل 2021.

كما سجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 76% مقابل 63% في الفترة ذاتها من العام 2021.



حصص الفنادق

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 50 ألف غرفة فندقية ضمن 146 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة 40.7 ألف غرفة فندقية ضمن 183 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 26 ألف غرفة فندقية ضمن 250 منشأة فندقية. وتخطى عدد الشقق الفندقية 25 ألف شقة ضمن 190 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.



فترات الإقامة

بدورها، سجلت فترة إقامة النزلاء بين يناير وأبريل 2022 نحو 4.4 ليالٍ فندقية مقابل 5.1 ليالٍ في الفترة ذاتها من العام 2021، في ما وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى 12.65 مليون ليلة مبيت مقابل 9.47 ملايين ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 33.5%.

ووفقاً للبيانات، فقد بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 640 درهماً مقارنة بـ401 درهم في الفترة المقابلة، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 488 درهماً مقابل 252 درهماً.



التوزيع الجغرافي

وبحسب المنطقة الجغرافية، حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بعد أن استحوذت على نسبة 24% من إجمالي عدد الزوّار، تلتها منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 21%، ثم منطقة جنوب آسيا التي استحوذت على نسبة 15%، تليها منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 12% لكل منها.

وبلغت حصة الأميركيتان 6%، وإفريقيا 5%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4%، وأسترالاسيا 1%.

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