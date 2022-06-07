«كونسبت بلس».. حاضنة أعمال جديدة في دبي لدعم رواد الأعمال الناشئين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن إطلاق حاضنة الأعمال الجديدة «كونسبت بلس» التي تعد من حاضنات الأعمال التقنية متعددة القطاعات، وتركز على التكنولوجيا الرقمية، إضافة إلى دعمها للمشروعات الإبداعية للشباب.



خدمات رئيسية

وأفادت المؤسسة في بيان، بأن حاضنة الأعمال «كونسبت بلس» تضم عدداً من الخدمات الرئيسية لدعم واحتضان رواد الأعمال الناشئين، تتمثل في العثور على التمويل المناسب لإطلاق فكرة المشروع وبدء العمل، وتعزيز النجاح من خلال الوصول غير المحدود إلى المستثمرين والشركاء ومقدمي الخدمات، وشبكات حوافز فريدة من دعم مالي إلى الاستشارات، والتدريب، أو العمل القانوني، ومساحات العمل المشتركة لدعم الرواد في التفكير والإعداد لدراسات المشروعات ووضع الخطط للبدء بالمشروعات التجارية.

كما يتم التعاون المشترك مع الشركاء لتقديم عدد من الخدمات التي يحتاجها رواد الأعمال لإطلاق مشروعاتهم، من العمل القانوني إلى الدعم الفني والخبرة التسويقية، والخدمات المالية/المحاسبية، إضافة إلى التوظيف والتدريب.



دورات ومنصة

وتقدم حاضنة الأعمال أيضاً دورات تدريبة وورش عمل من خلال الأكاديمية التابعة لها، والاستشارات من خلال فريق من الخبراء لإرشاد رواد الأعمال عبر خطوات إتقان المهارات. كما توفر منصة إلكترونية لبيع منتجات الشركات المحتضنة، وتوفير مساحات بيع للمنتجات داخل الحاضنة لاختبار المنتجات وتسويقها وبيعها من خلال المتجر عبر الإنترنت أو من خلال المتجر الفعلي، إضافة إلى إمكانية توفير مندوبي مبيعات متخصصين.



دعم الاقتصاد

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، بدور حاضنات الأعمال التخصصية في دعم الاقتصاد، وتطوير منظومة جديدة تتناسب مع احتياجات المرحلة القادمة.

وأكد ضرورة دعم رواد الأعمال من قبل القطاع الخاص، وتفعيل دوره وتقويته ليصبح جزءاً من المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، واعتماد السياسات الضرورية للمحافظة على التنمية والتطور الاقتصادي، فضلاً عن إيجاد التوازن بين القطاع العام والخاص لتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل توسيع الفرص لفتح أسواق جديدة أمام رواد الأعمال، ومصادر أكثر تنوعاً لتمويل ذوي الأفكار المبتكرة منهم، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في دعم الشركات الناشئة من خلال مبادراته المجتمعية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدل نمو الاقتصاد.



وشدد الجناحي على أن دولة الإمارات تعمل على بناء مستقبل راسخ لأجيالها، والاستثمار في الإنسان، والعلوم والتقنية المتقدمة.



تسريع الأعمال

من جانبه، قال المؤسس لحاضنة الأعمال «كونسبت بلس»، محمد المنصوري، إن «كونسبت بلس» تقدم مجموعة كاملة من الخدمات للشركات الناشئة، لصياغة رحلة أعمالها إلى العالم بنجاح، من خلال الخدمات الداخلية والشركاء الاستراتيجيين، وكل ذلك تحت سقف واحد.

وأضاف: «سواء كان رائد الأعمال يحتاج إلى دعم تجاري، أو فني، أو تسويقي، أو مالي، فلدينا الأدوات التي من شأنها تسريع تأسيس الأعمال في دولة الإمارات وبدء رحلة النجاح».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news