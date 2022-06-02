للحجوزات قبل 17 يونيو.. «فلاي دبي» توفر أسعاراً خاصة إلى 10 وجهات خلال الصيف

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة فلاي دبي» عن توفيرها أسعاراً خاصة إلى 10 وجهات فريدة خلال فترة السفر الصيفية المقبلة.

وأفادت في بيان، بأن عروض الصيف تشمل ​وجهات صيفية شهيرة مثل: بودروم التركية، ميكونوس، وسانتوريني في اليونان، وتيفات في الجبل الأسود، إضافة الى أحدث وجهاتها في إزمير التركية وبيزا الإيطالية، لافتة إلى أن العرض يسري على الحجوزات التي تتم قبل 17 يونيو الجاري للسفر حتى 16 سبتمبر 2022.



وجهات إيطالية

وكشفت الناقلة أن أسعار تذاكر الذهاب والعودة على الدرجة السياحية إلى «كاتانيا» الإيطالية تبدأ من 2690 درهماً، في ما ​تبدأ أسعار درجة الأعمال من 11 ألفاً و660 درهماً.



بدورها، تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والإياب على الدرجة السياحية إلى مدينة «بيزا» الإيطالية من 2505 دراهم، وأسعار درجة الأعمال «ذهاباً وعودة» من 11 ألف درهم.

اليونان وكرواتيا

وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة على الدرجة السياحية إلى ميكونوس من 2860 درهماً، بينما تبدأ أسعار درجة الأعمال من 14 ألفاً و545 درهماً.

أما بالنسبة لسانتوريني، فتبدأ أسعار الدرجة السياحية ذهاباً وعودة من 2835 درهماً، وأسعار درجة الأعمال ذهاباً وعودة من 11 ألفاً و910 دراهم.



ولفتت «فلاي دبي» إلى أن أسعار الذهاب والإياب على الدرجة السياحية إلى كرواتيا تبدأ من 2420 درهماً، ​وأسعار درجة الأعمال من 11 ألفاً و450 درهماً.



جورجيا والجبل الأسود

من جهتها، تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والإياب على الدرجة السياحية إلى مدينة باتومي الجورجية من 1735 درهماً، وأسعار درجة الأعمال من 7800 درهم. في حين تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والإياب على الدرجة السياحية إلى تيفات في الجبل الأسود من 2585 درهماً، وأسعار الذهاب والإياب على درجة الأعمال من 11 ألفاً و425 درهماً.



وجهات تركية

وذكرت «فلاي دبي» أن أسعار التذاكر إلى وجهاتها في تركيا تبدأ من 1845 درهماً إلى بودروم، ومن 1945 درهماً إلى مدينة إزمير ، في ما تبدأ الأسعار إلى مدينة طرابزون من 1990 درهماً.

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