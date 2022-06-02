«تيكوم» تطلق «D/Quarters».. المفهوم الجديد لمساحات العمل المشتركة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مجموعة تيكوم الصيغة الجديدة لمساحات العمل المشتركة «D/Quarters» في خطوة لتعزيز مساعيها المتواصلة والرامية إلى دعم مجتمع الأعمال في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال، وذلك من خلال تطوير بيئات أعمال متكاملة ومبتكرة تواكب التطوّرات العالمية، وتلبي احتياجات مختلف أحجام الشركات، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي ببناء اقتصاد مرن مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وبذلك تنضم مساحات العمل المشتركة إلى محفظة مجموعة تيكوم، التي تعد داعماً استراتيجياً لبيئة الأعمال وإسهاماً بارزاً في تحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية لإمارة دبي، وذلك من خلال تطوير وإدارة مجمعات أعمال متخصصة، وتوفير حلول مبتكرة تعزز نمو ونجاح الشركات الكبيرة والناشئة، بالإضافة إلى دعم وتمكين رواد الأعمال للتطور والنجاح.

وينسجم إطلاق مساحات العمل المشتركة مع جهود مجموعة تيكوم المتواصلة لأكثر من عقدين والتي أسهمت في تحقيق التطلعات الاقتصادية لدبي، من خلال إنشاء مجمعات أعمال تركز على قطاعات محددة، وتوفير حلول أعمال مبتكرة، لتتحول بعدها لموطن لأكثر من 7800 شركة، وأكثر من 100 ألف موظف ومتخصص ورائد أعمال ومبدع مستقل، حيث كانت مبادرات المجموعة حافزاً رئيساً للوصول إلى اقتصاد المعرفة وعامل تمكين لاستراتيجية الابتكار الحكومية.

وتلبي مكاتب «D/Quarters» التوجهات المتنامية نحو تبني أنماط عمل أكثر مرونة، وخاصة ضمن مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام، وهي من أهم مجمعات الأعمال في الدولة، والتي تشكل موطناً لأهم وأبرز العلامات والشركات العالمية والناشئة، وتضم نخبة من رواد الأعمال المعروفين في الأوساط المهنية.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة «تيكوم»، عبدالله بالهول: «تعزز مساحات العمل المشتركة (D/Quarters) مكانة دبي وجهة مفضلة للأعمال على اختلاف أحجامها، لكونها منصة جامعة تلهم المؤسسات والمواهب لاستكشاف المزيد من فرص التعاون والعمل المشتركة بما يحاكي مستويات العولمة، وتوحد التوجهات عبر مختلف الأنشطة المهنية والاجتماعية حول العالم».

وأضاف: «تشكل (D/Quarters) منصة مرنة تواكب المتغيرات المتسارعة، وتلبي متطلبات العمل للمستقبل بالنسبة للمؤسسات والأفراد على حد سواء، وذلك بفضل البنية التقنية المتقدمة والحلول التي تقدمها لربط هذا المجتمع المتنوع، بما يساعد على تعزيز نجاحهم والانطلاق بمشاريعهم وأعمالهم إلى آفاق العالمية».

وتابع: «لأكثر من عقدين، كان تمكين المبدعين والمبتكرين في صميم استراتيجية مجموعتنا. تعد مساحات العمل المشتركة من (D/Quarters) جزءاً من جهودنا الرامية إلى الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال في دبي إلى مستويات رائدة عالمياً، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة في الإمارة».

وقال: «هدفنا هو توفير مساحات ومنصات محفزة لتنمية الأعمال، ما يعزز مكانة دبي التنافسية في قطاعات الاقتصاد والأعمال، ويرسخ مكانتها على خريطة العالم الاقتصادي».

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