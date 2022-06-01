الإنتاج الزراعي في دبي يسجل نمواً بنسبة 11% خلال 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

وصل إجمالي كمية الخضراوات المنتجة في دبي خلال عام 2020 إلى نحو 30 ألفاً و447 طناً، مقابل 27 ألفاً و390 طناً في العام السابق عليه، بنسبة نمو جاوزت 11%، وذلك وفقاً لبيانات حديثة نشرها مركز دبي للإحصاء.

وتشمل البيانات التي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، المزارع المسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة فقط، وهي بيانات تقديرية تم رصدها بناءً على ما تم حصره من قبل المرشدين الزراعيين الميدانيين، ويستغرق إعدادها وقتاً أطول، نظراً لامتداد مواسم الزراعة والحصاد.

ووفقاً لتلك البيانات، فقد وصل متوسط الإنتاج بالنسبة لمحصول الخضراوات إلى أربعة أطنان للدونم الواحد، وتشمل: الطماطم، الخيار، الفلفل، الكوسا، الباذنجان، الزهرة، الملفوف، البطيخ.

إلى ذلك، وصل إجمالي كمية الإنتاج لأشجار الفواكه إلى 18 ألفاً و853 طناً في عام 2020 مقابل 17 ألفاً و664 طناً في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 6.7%، بما في ذلك أشجار النخيل، الليمون، المانغو، الجوافة، الرمان، التين، اللوز، فيما وصل متوسط الإنتاج إلى 0.9 طن للدونم الواحد.

وبلغ إجمالي كمية المحصولات الحقلية 37 ألفاً و86 طناً خلال عام 2020 مقابل 46 ألفاً و212 طناً في عام 2019، بنسبة تراجع جاوزت 19%. فيما وصل متوسط الإنتاج إلى 4.6 أطنان للدونم الواحد.

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