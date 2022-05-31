مبيعات عقارات دبي خلال مايو إلى أعلى مستوياتها في 13 عاماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رصدت شركة دبليو كابيتال، المتخصصة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، تسجيل أعلى مبيعات عقارية قياسية في إمارة دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. ولامست المبيعات حاجز 90 مليار درهم نتجت من خلال 34 ألف معاملة، لتكون بذلك أعلى قيمة مبيعات على الإطلاق خلال تلك الفترة، وذلك استناداً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال، وليد الزرعوني، إن «شهر مايو لعام 2022 شهد أعلى قيمة إجمالية لصفقات البيع العقارية في إمارة دبي بقيمة تجاوزت 17 مليار درهم موزعة على نحو 6000 صفقة، وهو أعلى رقم على الإطلاق لشهر مايو منذ عام 2009، أي منذ 13 عاماً عندما سجلت 19.7 مليار درهم».

وسجلت المبيعات الشهرية خلال مايو 2022 زيادة بنحو 55% على أساس سنوي مقارنة بنظيره في العام الماضي، والتي تجاوزت 11 مليار درهم موزعة على 4429 صفقة عقارية. وأوضح الزرعوني أن «عام 2022 بداية مرحلة جديدة من الانطلاق للقطاع العقاري في الإمارة، وسط نمو قياسي للطلب المدفوع بعدد من العوامل الإيجابية».

وأكد أن القطاع يعيش حالة من الزخم المتجدد، ويواصل كسر الأرقام القياسية للمبيعات والمعاملات، وجاء الأداء القوي مدفوعاً بتنظيم فعاليات معرض «إكسبو دبي» خلال الأشهر الستة المنتهية في مارس 2022.

ولفت إلى أن تزايد الطلب تقوده شريحة كبيرة من الأجانب والمستثمرين لشراء العقارات الفاخرة، والذين يفضلون القدوم إلى دبي بعد الإجراءات الاحترازية أثناء جائحة كورونا والسيطرة على الجائحة في وقت قياسي، وفرص الاستثمار المتجددة والعوائد الإيجابية التي توفرها السوق قياساً إلى الأسواق المنافسة، سواء على صعيد المنطقة أو العالم. وأفاد بأن القطاع العقاري في دبي يواصل تأكيد مكانته ركيزةً أساسية للنمو لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة، لاسيما بعد النجاح الكبير في تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي» وجذب نحو 24 مليون زائر.

وأشار إلى الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها دبي مقارنة مع أسواق منافسة، حيث توفر جميع الخيارات للمستثمرين من الجاهز إلى البيع على الخارطة والرهون والهبات، وغيرها من الميزات التي زادت من جاذبية السوق المحلية.

وأوضح أن ارتفاع الطلب على مبيعات الخارطة يحفز أعداداً كبيرة من المستأجرين حالياً بالتوجه نحو التملك والشراء، وخيارهم الأول في ذلك هو المشروعات قيد التنفيذ أو الجديدة في ظل تحفيزات المطوّرين.

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