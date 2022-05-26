غرفة تجارة دبي تعلن تأسيس مجموعة عمل الحديد والصلب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة دبي عن تأسيس مجموعة عمل الحديد والصلب، إحدى مجموعات الأعمال الجديدة العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي، ليشكل تأسيس المجموعة خطوة مهمة نحو توحيد جهود الشركات العاملة في هذا القطاع، وخدمة أهدافها ومصالحها المهنية، إضافة إلى تعزيز تواصلها مع الجهات الحكومية المعنية فيما يختص بالتشريعات والمبادرات والخدمات التي تخدم أعمالها.

واجتمع أعضاء مجموعة العمل الجديدة أخيراً برئاسة رئيس المجموعة، بهارات بهاتيا، مع غرفة تجارة دبي ممثلة بمدير إدارة العلاقات الدولية، حسن الهاشمي، في مقر الغرفة، لبحث فرص دعم صناعة الحديد والصلب، وتعزيز مشاركتها في النمو الاقتصادي، ومناقشة التحديات والفرص وتنسيق الجهود المشتركة، وتحديد الأولويات للفترة المستقبلية.

شراكة استراتيجية

وأشار الهاشمي إلى أهمية تأسيس المجموعة التي ستحرص على توحيد أصوات اللاعبين الرئيسين العاملين في هذا المجال الحيوي، والارتقاء بتنافسية هذه الصناعة، خصوصاً مع اهتمام الإمارة بتنويع الاقتصاد، والتركيز على قطاع الصناعة، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز مستقبل الغد، مؤكداً حرص الغرفة على تذليل كل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتوفير كل الدعم بما يضمن تنافسية ونمو القطاع الخاص.

ولفت الهاشمي إلى الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص التي تعتبر من المزايا التنافسية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في دبي، مشدداً على أن الحوار والتعاون وتوحيد الجهود لخدمة المصالح المشتركة هو عنوان المرحلة المقبلة من صناعة المستقبل، وفق رؤية وتوجيهات القيادة.

الكفاءة والتنافسية

بدوره، قال رئيس مجموعة عمل الحديد والصلب، بهارات بهاتيا: «يهمني بوصفي رئيساً لمجموعة عمل الحديد والصلب العاملة، تحت مظلة غرفة تجارة دبي، الحفاظ على جودة وكفاءة وتنافسية سوق الحديد والصلب في دبي والإمارات الشمالية، لمواكبة الطلب المحلي والإقليمي، وإحداث توازن في معادلة العرض والطلب».

وأضاف: «نحصل على دعم كافٍ من الحكومة لحماية صناعة الحديد والصلب المحلية، ونحرص كمجموعة عمل على جمع كل العاملين في مجالنا تحت مظلة واحدة، والحفاظ على بيئة عمل صحية ومثالية عبر الحوار والأفكار المتبادلة».

وتابع بهاتيا: «تركيزنا سينصب على التعاون والتنسيق كذلك مع التجار، وتطوير علاقة إيجابية مشتركة معهم تخدم الاقتصاد المحلي. وسنناقش مختلف الموضوعات ذات العلاقة بنشاطنا مثل اتجاهات السوق، وكلفة المنتجات، والترويج للمنتجات المحلية».

مجموعات الأعمال

وتلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً مهماً في تعزيز ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، إذ تعتبر مكوناً أساسياً لمجتمع الأعمال، وتسهم في الدفع بالحركة التجارية والاستثمارية في الإمارة من خلال الاستثمار في القدرات والإمكانات والخبرات، لتعزيز الميزة التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي.

وتركز غرفة تجارة دبي على الحوار مع مجموعات ومجالس الأعمال بعد تأسيسها، ومتابعة شؤونها ودراسة توصياتها للتعرف على أولوياتها واهتماماتها، ومساعدتها في تطوير أعمالها داخلياً وخارجياً، ومواجهة المنافسة العالمية المتزايدة، وتسهيل مشاركاتها في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطتها، وفي استكشاف الفرص الجديدة لها.

«المجموعة» ستحرص على توحيد أصوات اللاعبين الرئيسين في هذا المجال الحيوي، والارتقاء بتنافسية الصناعة.

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