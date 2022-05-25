عقارات دبي تحقق في أبريل أعلى أداء شهري منذ 10 سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق القطاع العقاري في إمارة دبي أعلى أداء شهري له منذ 10 سنوات، وذلك بعد تسجيل 6983 مبايعة في أبريل 2022، وبقيمة 18.2 مليار درهم، بنمو بلغ 45.5% من حيث عدد المبايعات، مقارنة بأبريل 2021، وذلك بحسب بيانات المؤشر الرسمي لأسعار البيع والإيجارات الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع «بروبرتي فايندر».

أسعار البيع

وأظهرت بيانات المؤشر الرسمي لأسعار البيع، الذي يتخذ من يناير 2012 سنة أساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، أن المؤشر الشهري العام في أبريل 2022 سجل نحو 1.273 نقطة بقيمة مليون و238 ألفاً و401 درهم، في حين سجّل المؤشر الشهري للشقق نحو 1.331 نقطة بقيمة مليون و140 ألفاً و201 درهم، كما سجّل المؤشر الشهري للفلل/تاون هاوس نحو 1.318 نقطة بقيمة مليونين و124 ألفاً و828 درهماً.

الإيجارات السكنية

من جهته، سجل المؤشر الشهري العام لأداء الإيجارات السكنية 0.957 نقطة خلال أبريل 2022 بقيمة 51 ألفاً و672 درهماً، في حين سجّل المؤشر الشهري للشقق 0.96 نقطة بقيمة 47 ألفاً و578 درهماً، والمؤشر الشهري للفلل/تاون هاوس 0.872 نقطة بقيمة 132 ألفاً و917 درهماً.

نمو صحي

وبشكل عام، تستمر معاملات المبيعات في النمو، متجاوزة متوسط المعاملات الشهرية لعام 2021؛ ولذا، فإنّ مؤشر أسعار المبيعات الإجمالي يُظهر نمواً صحياً منذ يونيو 2020.

بدورها، تواصل السوق الثانوية لعمليات البيع الاستحواذ على الحصّة الكبرى في سوق العقارات بنسبة ثابتة، إذ بلغت حصتها خلال أبريل 60.32% من حيث عدد صفقات البيع، و70.7% من حيث القيمة، بشكل يظهر القوة في أداء سوق العقارات الجاهزة من حيث قيمة وعدد الصفقات العقارية، لاسيما ما يتعلق بالشقق السكنية، التي تمثل نحو 79% من إجمالي المعاملات، بينما تمثل «الفلل/ تاون هاوس» نحو 21%.

أداء متميّز

وبمقارنة الأداء العام للأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 مع الفترة نفسها من العام الماضي، يتّضح وفقاً للبيانات على أساس سنوي، وجود أداء متميز لإجمالي عدد معاملات المبيعات، إذ تم تسجيل 27 ألفاً و507 مبايعات، مقارنة بـ16 ألفاً و341 مبايعة في الفترة نفسها من العام الماضي.

عقود الإيجار

من ناحية أخرى، بلغ إجمالي عقود الإيجار في أبريل الماضي 41 ألفاً و810 عقود إيجار مسجلة، منها 60.4% عقود جديدة، مقابل 39.6% عقود مجدّدة.

واستحوذت العقود السنوية على 79.5% من إجمالي العقود مقابل 20.5% للعقود غير السنوية. كما استحوذت عقود الإيجار المسجلة للأغراض السكنية على نحو 74% من إجمالي العقود، بينما تم تسجيل 25% لأغراض تجارية.

عقود أبريل

ومقارنة مع أبريل 2021، ارتفع إجمالي عقود الإيجارات بنسبة 3.2%، في حين ارتفع عدد العقود الجديدة بنسبة 8%، لتمثل 60.4% من إجمالي عدد العقود، مقابل 57.7% في أبريل 2021.

كما ارتفع إجمالي عدد عقود الإيجار السنوية من 72.9% في أبريل 2021 إلى 79.5% في أبريل 2022، بينما شهدت عقود الإيجار التجارية ارتفاعاً بنسبة 4.23% خلال أبريل 2022، لتمثل ما نسبته 25% من إجمالي عقود الايجار مقارنة بـ20.77% في أبريل 2021.

وبمقارنة الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 بالفترة نفسها من عام 2021، يخلص المؤشر إلى أن إجمالي عقود الإيجار من حيث الحجم شهد زيادة بنسبة 6.47%، حيث سجل 202 ألف و340 عقد إيجار، مقارنة بـ190 ألفاً و43 عقد إيجار في الفترة ذاتها من 2021.

مناطق التأجير

وأظهرت البيانات أن أكثر مناطق البحث عن إيجارات شقق في أبريل الماضي كانت: «دبي مارينا»، «دبي داون تاون»، «الخليج التجاري»، «قرية جميرا الدائرية»، «أبراج بحيرات جميرا». في حين تركّزت عمليات البحث عن إيجارات «فلل/تاون هاوس» في الفترة نفسها، في مناطق: «دبي هيلز استيت»، «جميرا»، «البرشاء»، «المرابع العربية»، و«الينابيع».

مناطق المبيعات

وفقاً لبيانات الطلب من قاعدة البيانات الخاصة بشركة «بروبرتي فايندر»، تركّزت عمليات البحث عن الشقق في أبريل 2022 في ما يتعلق بالمبيعات في كل من: «مرسى دبي»، «دبي تاون داون»، «نخلة جميرا»، «الخليج التجاري»، «قرية جميرا الدائرية»، «جميرا بيتش ريزيدنس».

وتركّزت عمليات البحث عن «الفلل/تاون هاوس» في مناطق: «دبي هيلز استيت»، «نخلة جميرا»، «المرابع العربية»، داماك هيلز (أكويا من داماك)، والينابيع.

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