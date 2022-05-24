في انتقال سلس للإدارة.. رجاء عيسى رئيساً لمجلس إدارة «مجموعة القرق»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة عيسى صالح القرق»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تعيين الدكتورة رجاء عيسى القرق رئيساً جديداً لمجلس الإدارة، خلفاً لوالدها الراحل عيسى صالح القرق، فضلاً عن منصبها الحالي كعضو منتدب للمجموعة.

كما تم تعيين منى عيسى القرق، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى منصبها كمديرة لقطاع التجزئة بالمجموعة، ومريم عيسى القرق، عضو مجلس الإدارة ومديراً في مجلس المديرين.

انتقل سلس

وأفادت المجموعة في بيان بأنه ووفقاً لهذه التعيينات، يكتمل نصاب مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق، تبعاً للميثاق التي سبق اعتماده للتنفيذ بعد وفاة مؤسسها عيسى صالح القرق في مارس الماضي، حيث ضمن الميثاق الانتقال السلس للإدارة، والحفاظ على وحدة وكيان المجموعة التي أرسى دعائمها الراحل المؤسس.

وأكدت المجموعة أنها تواصل مختلف أعمالها التجارية، استناداً إلى ميثاق حوكمة الشركات وتحت قيادة الشركاء الحاليين.

واعتبرت الدكتورة رجاء عيسى القرق، تولّي رئاسة مجلس إدارة المجموعة بعد والدها، مدعاة للفخر والاعتزاز، وتكليفاً تحمله بالمسؤولية التي يستحقها.

وقالت: «أتطلع إلى مواصلة السير على خطاه، والتمسك بنهجه وحكمته التي بفضل من الله ثم بفضل بصيرته السباقة ورؤيته الثاقبة ترسخت أركانها، وتعززت ريادتها على صعيد المنطقة. كما أنني على ثقة بحجم الدعم الذي سأتلقاه من شركائنا الدائمين وعملائنا المخلصين وجميع أعضاء أسرة مجموعة عيسى صالح القرق، لجهودي، رئيساً لمجلس إدراة المجموعة».

وتابعت:«انطلاقاً من كون مجموعة عيسى صالح القرق، جزءاً من مسيرة تطور و نمو دولة الإمارات، ستواصل المجموعة التزامها المعهود بدعم جهود قيادتنا في عملية التطوير المستمر لبناء اقتصاد متنوع وقائمٍ على المعرفة، فنحن نسعى أن نستمر في المساهمة الفاعلة في تلك الجهود عن طريق إنشاء قطاعات تجارية قوية و متطورة».



رجاء القرق

وتعد الدكتورة رجاء عيسى القرق، إحدى أبرز سيدات الأعمال في الدولة، وتعتبر داعمة أساسية لقضايا تمكين المرأة في أماكن العمل من خلال رئاستها لمجلس سيدات أعمال دبي، وهي عضو في مجلس إدارة غرف دبي، وتشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني، وهي أيضاً عضو المجلس الاستشاري لبنك كوتس، إضافة إلى عضويتها في مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية.

وعلى مستوى العمل الخيري، تشارك بكثب في الأنشطة الخيرية والاجتماعية من خلال رئاستها لمجلس إدارة كل من «مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية»، و«مؤسسة الجليلة».



منى القرق

أما منى عيسى القرق التي تتولى مسؤوليتها، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، فتعتبر داعمة رئيسية للتعليم وريادة الأعمال وتنمية الشباب في دولة الإمارات، من خلال منصبها كرئيس لمجلس إدارة القيادات العربية الشابة، إضافة إلى كونها عضواً في مجلس إدارة بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود».

كما تُعد منى عيسى القرق عضواً مؤسساً في مجلس إدارة «منظمة إنديفور الإمارات»، وهي مؤسسة غير ربحية تسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال في الأسواق االنامية، فضلاً عن عضويتها في مجلس إدارة «مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب» و«مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية».



مريم القرق

بدورها، تواصل مريم عيسى القرق تقديم خدماتها الإستشارية والإدارية للمجموعة والتي أسهمت من خلالها في نجاح وتطور المجموعة منذ انضمامها لها في عام 2001.

وتعد مريم القرق عضواً فعالاً في «مجلس سيدات أعمال دبي»، إضافة إلى دورها الخيري والإنساني، حيث كرست جهودها لدعم الأنشطة والمبادرات الخيرية المتنوعة لـ«مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية».

مجموعة عيسى القرق

وتعتبر مجموعة عيسى صالح القرق، إحدى أبرز الشركات العائلية في دولة الإمارات، إذ تضمّ في محفظتها 27 شركة تجارية وصناعية.

وبإرثها الذي يعود تاريخه إلى عام 1960، ومنذ نشأتها، فإن المجموعة تحمل حقوقاً حصرية للعديد من العلامات الرائدة في قطاعات إستهلاكية و تجارية عدة، إذ بدأت مسيرتها كشريك حصري للعلامات التجارية المعروفة «جروندج» و«سيمينس».

أما اليوم فقد أصبحت المجموعة تكتلاً تجارياً ضخماً يضم العديد من الشركات في مجالات التجزئة، والبناء والتشييد، والتصنيع، والعقارات.

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