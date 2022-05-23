20% ارتفاعا في إيرادات شركات التجزئة والضيافة في الإمارات العام الماضي

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

كشفت دراسة بحثية سوقية صادرة عن شركة "أدين"، منصة التكنولوجيا المالية العالمية، إن نسبة 73٪ من الشركات العاملة في الإمارات بقطاعات التجزئة والأغذية والمشروبات والضيافة، نجحت في زيادة إيراداتها بنسبة 20٪ أو أكثر خلال العام الماضي، وهو أكثر بنسبة 67٪ من النمو الذي تحقق على الصعيد العالمي.

وأظهرت الدراسة التي تم عرض تفاصيلها خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في دبي، فإن حوالى (84٪) من تجار التجزئة في الدولة يتوقع ارتفاع حجم نمو أعمالهم بنسبة تقارب الـ 20٪ أو أكثر خلال العام 2022 مما يدعم معدلات النمو بشكل عام في السوق الإماراتي

وأوضحت الدراسة أن غالبية المستهلكين في دولة الإمارات وبنسبة (83٪) أفادوا أنهم يفضلون التسوق مع تجار التجزئة الذين يستخدمون التكنولوجيا لتحسين تجربة العملاء، فيما أشار نسبة 61٪ من المتسوقين ألى أنهم سيكونوا أكثر ولاءً لتجار التجزئة الذين يسمحون لهم بإجراء المشتريات عبر الإنترنت وإعادتها في المتجر..

وأضافت الدراسة أن 23٪ فقط من التجار في الإمارات يسمحون للعملاء بإرجاع مشترياتهم عبر الإنترنت بكل سهولة في متاجرهم الفعلية. ولفتت إلى أن سقف توقعات العملاء في الإمارات دائماً مرتفع، وهذا بدوره يشكل فرصة كبيرة أمام العلامات التجارية التي تستطيع الاستفادة منها بالشكل الصحيح..

وأوضحت أن نسبة 66٪ من الشركات العاملة في الدولة استثمرت في رقمنة عملياتها لتحسين العمليات خلال جائحة كوفيد-19، وهي أعلى بنسبة 20٪ من المتوسط العالمي؛ إلا أنه لا يزال هناك مجال للتحسين؛ حيث يتوقع 86٪ من المستهلكين في الدولة أن توظف الشركات أفضل وسائل التقنيات لجعل برامج الولاء الخاصة بهم أسهل وأكثر فاعلية في المستقبل القريب.

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