ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أكثر من عام خلال جلسة التداول السابقة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3745.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش، عقب تسجيله أدنى مستوى في 14 شهراً أمس الأربعاء.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 3746.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 45.61 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.71% إلى 1381.04 دولار، والبلاديوم بنسبة 0.9% إلى 956.25 دولار.