مُجددا.. ارتفاع الذهب بعد تسجيل أدنى مستوى في 14 شهرا
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أكثر من عام خلال جلسة التداول السابقة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3745.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش، عقب تسجيله أدنى مستوى في 14 شهراً أمس الأربعاء.
كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 3746.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 45.61 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.71% إلى 1381.04 دولار، والبلاديوم بنسبة 0.9% إلى 956.25 دولار.
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