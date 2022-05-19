«الاقتصاد»: 11 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت أحدث بيانات سياحية عن الربع الأول من العام الجاري 2022، استقطاب المنشآت الفندقية في الدولة نحو ستة ملايين زائر قضوا 25 مليون ليلة فندقية، وتحقيق المنشآت الفندقية إيرادات بقيمة 11 مليار درهم، بنسبة نمو 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

قفزة نمو

وقال وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إن القطاع السياحي في دولة الإمارات حقق خلال الربع الأول من عام 2022 قفزة نمو جديدة تعكس التنافسية العالية للسياحة الإماراتية إقليمياً وعالمياً في ضوء الدعم اللامحدود وتوجيهات القيادة، واهتمامها بهذا القطاع الحيوي باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية للمستقبل، ومحوراً رئيساً ضمن الرؤية التنموية لدولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

رؤية استشرافية

وأوضح الفلاسي أن السياحة الوطنية حققت خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً يفوق ما تم تسجيله ليس في فقط في عامي 2020 و2021، بل حتى مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، الذي يمثل، حالياً، المرجعية لقياس معدلات التعافي والنمو في معظم البلدان، ويعد أحد أفضل الأعوام في مسيرة النمو الاقتصادي عموماً والنمو السياحي بشكل خاص، ما يؤكد العودة القوية للقطاع، بفضل الرؤية الاستشرافية الحكيمة لقيادة الدولة، والجهود الوطنية المتضافرة المبذولة لتنمية السياحة الوطنية، وتوفير البيئة الداعمة والحوافز المتكاملة لتطوير المنتجات السياحية وتوفير البنية التحتية السياحية الملائمة في الدولة، والتركيز على توفير خدمات ذات قيمة مضافة عالية.

قوة المنتج

وأكد الفلاسي أن هذه المؤشرات تؤكد قوة المنتج السياحي وما تمتلكه دولة الإمارات من خدمات رائدة ومقاصد سياحية جاذبة وبنية تحتية سياحية متطورة، وأنها تعكس الثقة المتزايدة بقطاع السياحة الوطني والسمعة الرائدة التي حققتها بيئة السياحة في الدولة باعتبارها وجهة آمنة ومفضلة وقادرة على توفير تجربة سياحية غنية ومتميزة.

وأشار إلى أهمية الدور الذي أسهمت به الفعاليات الكبرى التي استضافتها الدولة خلال الأشهر الماضية في رفد نتائج السياحة الوطنية، من أهمها «إكسبو 2020 دبي» الذي نجح في استقطاب أكثر من 24 مليون زيارة خلال ستة أشهر، وحملة «أجمل شتاء في العالم» بنسختها الثانية التي حققت خلال شهر ونصف الشهر إيرادات وصلت إلى 1.5 مليار درهم وجذبت أكثر من 1.3 مليون سائح محلي.

النتائج المالية

ووفقاً للبيانات السياحية عن الربع الأول من العام الجاري 2022، فقد استقطبت المنشآت الفندقية في الدولة نحو ستة ملايين زائر قضوا 25 مليون ليلة فندقية، بنمو نسبته 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وحقق متوسط مدة إقامة نزلاء المنشآت الفندقية نمواً بنسبة 25% خلال فترة المقارنة نفسها، مرتفعاً من ثلاث إلى أربع ليالٍ فندقية.

بدورها، بلغت نسبة إشغال المنشآت الفندقية في الدولة خلال هذه الفترة 80%، والتي تعد من النسب الأعلى عالمياً. كما حققت المنشآت الفندقية إيرادات بقيمة 11 مليار درهم، بنسبة نمو 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وسجلت هذه المنشآت العودة إلى العمل بكامل طاقتها الاستيعابية بنحو 200 ألف غرفة فندقية.

الأسواق الخارجية

إلى ذلك، شهد الربع الأول من 2022 انتعاشاً وعودة قوية للسياحة الواردة إلى الدولة من الأسواق الخارجية، إذ استقبلت المنشآت الفندقية في مختلف إمارات الدولة نحو أربعة ملايين سائح دولي.

وتصدرت الهند والسعودية والمملكة المتحدة، والاتحاد الروسي، والولايات المتحدة، قائمة أهم جنسيات نزلاء المنشآت الفندقية من الخارج.

• %80 نسبة إشغال المنشآت الفندقية، وهي ضمن النسب الأعلى عالمياً.

• عودة قوية للسياحة من الأسواق الدولية بإجمالي أربعة ملايين سائح دولي.

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