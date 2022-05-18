دبي تصدر نحو 33 ألف رخصة فورية لمنشآت الأعمال منذ أغسطس 2017

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن عدد رخص الأعمال التي أصدرها بشكل فوري منذ إطلاق مبادرة "الرخصة الفورية" في شهر أغسطس من عام 2017 وحتى الآن بلغ 32,564 رخصة، توزعت على عدة فئات، وجاء في مقدمتها الرخص المهنية بنسبة 59%، والتجارية بنسبة 41%.

وأورد التقرير أن إصدار الرخصة الفورية يستغرق وقت قياسي لا يتجاوز 5 دقائق، وهي خدمة متاحة عبر منصة "استثمر في دبي" (invest.dubai.ae) مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط.

وتمثل "الرخصة الفورية" واحدة من خدمات عديدة تعزز القيمة المضافة لدبي وترسخ مكانتها كبيئة نموذجية للمستثمرين وخيار أمثل لإطلاق وممارسة الأعمال بما تتيحه من سهولة في الإجراءات وسرعة في إنجازها، إذ توفر الخدمة حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية في أقصر وقت لتمكينهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بيسر وسهولة تامة، كما تسهم الرخصة في تقليل التفاعل البشري، وذلك بأتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، بما يضمن بدء مزاولة النشاط فور صدور الرخصة، ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

وسلّط التقرير الضوء على توزيع الرخص الفورية الصادرة منذ شهر أغسطس من عام 2017 وحتى اليوم حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 27,200 رخصة، وبالنسبة لتوزيع الرخص حسب أبرز المناطق الفرعية فكانت كالتالي: الفهيدي، برج خليفة، المرر، بور سعيد، المركز التجاري الأول، نايف، مجمع دبي للاستثمار الأولى، الكرامة، المنخول، والقرهود.

وتتضمن الأشكال القانونية للرخصة الفورية أربعة أنواع: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة الشخص الواحد، المؤسسة الفردية، وشركة أعمال مدنية. وتوزعت الرخص الفورية الصادرة منذ شهر أغسطس من عام 2017 وحتى اليوم على حسب الشكل القانوني، حيث تصدرت الأعمال المدنية بنسبة 36%، تبعتها الشركات ذات مسؤولية محدودة بنسبة 27%، ثم المؤسسات الفردية بنسبة 23%، وأخيراً الشركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد بنسبة 14%.

وتوفر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية غرفة دبي من خلال نفس الإجراء بشكل فوري. كما تمكن الرخصة الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشكل فوري، بالإضافة إلى بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث يصل المتعامل رسالة نصية بعد إصدار الرخصة بالموافقة على ثلاثة تصاريح موظفين.

وتم إضافة خاصية تسجيل موظفين "للمواطنين" في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك عند إصدار الرخصة الفورية، ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشجيع القطاع الخاص على استقطاب المواطنين، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار.

وتشكِّل "استثمر في دبي"، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال نافذة نموذجية توفر إمكانية الحصول على خدمات التراخيص وبدء الأعمال في الإمارة خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، وذلك عبر زيارة الرابط invest.dubai.ae.

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