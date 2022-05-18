«دناتا» تستثمر 17 مليون دولار لتعزيز عملياتها في أربيل

المصدر: دبي وأربيل ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دناتا»، المزوّد العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر، تعزيز عملياتها في أربيل، العراق، واستثمرت 3.5 ملايين دولار أميركي في إقامة منشأة جديدة متطورة لسلسلة الشحن المبرّد ومنشأة لصيانة الحافلات لأساطيلها الحديثة في مطار أربيل الدولي. كما أعلنت أيضاً عن استثمار 14 مليون دولار، لإضافة مستودع شحن بمساحة 16 ألف متر مربع إلى بنيتها التحتية في العراق. وتوفر مرافق «دناتا» الثلاثة الجديدة نحو 100 فرصة عمل محلية. وتتيح منشأة «دناتا» الجديدة لسلسلة الشحن المبرد مناولة 10 آلاف طن من المواد سريعة العطب سنوياً. كما تُمكّن فريق «دناتا» للشحن من تقديم منتجات التخزين المبرد والمجمد وسلسلة التبريد لعملائها من شركات الطيران في أربيل. وروعي في تصميم وإنشاء المرفق الجديد المتطلبات الفريدة للتعامل مع مختلف المنتجات، بما في ذلك الفواكه الطازجة واللحوم والمستحضرات الدوائية، والاستفادة من أحدث تقنيات التخزين المبرّد. وصُمّم مرفق «دناتا» الجديد لصيانة الحافلات للحفاظ على أسطول مكوّن من ثماني حافلات ركاب، وأكثر من 10 حافلات نقل، تعمل في مطار أربيل الدولي. ويعزز مستودع «دناتا» الجديد للبضائع، المتوقع افتتاحه في عام 2023، عروض الشحن التي تقدمها الشركة في العراق. وتبلغ طاقته 100 ألف طن من البضائع سنوياً، مع التركيز بشكل خاص على الأدوية ومنتجات سلسلة الشحن المبرّد الأخرى. ويُجهّز المستودع بأحدث التقنيات، بما في ذلك ميزات الاستدامة البيئية، مثل تجميع المياه والإضاءة منخفضة استهلاك الطاقة وأسطول الرافعات الشوكية الكهربائية بالكامل. وكانت «دناتا» أعلنت، أخيراً، أنها طبقت بنجاح نظامها المتقدم «ون كارغو OneCargo»، لرقمنة العمليات وتعظيم الكفاءة عبر عمليات الشحن في العراق. ويعمل النظام على أتمتة الوظائف الرئيسة للأعمال والعمليات، بما في ذلك مراقبة السلامة والجودة، وإعداد التقارير من خلال نظام أساسي متكامل قائم على السحابة. وتوفر الأدوات والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي رؤية محسّنة للمبيعات وأداء الأعمال، ما يتيح للعملاء مطابقة الطلب في الوقت الفعلي مع السعة المتاحة لتحقيق أقصى قدر من الربحية. ويعمل النظام، بالإضافة إلى ذلك، على التخلص من جميع حالات تكرار وثائق الفحص الورقية، ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل كبير. وتقدم «دناتا» حالياً خدمات الركاب والشحن والمناولة الأرضية لأكثر من 25 ناقلة جوية في مطار أربيل الدولي. وخدمت في عام 2021 أكثر من 1.2 مليون مسافر. وقال المدير التنفيذي لشركة «دناتا أربيل توم»، ألوين جونز: «يساعدنا استثمارنا في ثلاث منشآت جديدة على توسيع وتطوير عملياتنا في أربيل، مع تزايد الطلب على خدمات الشحن الموثوقة والآمنة في جميع أنحاء المنطقة».

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