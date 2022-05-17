بيع فيلا في نخلة جميرا بـ63 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي عن إبرامها صفقة بقيمة 63 مليون درهم لفيلا شاطئية مستوحاة من تصاميم لوس أنجلوس في نخلة جميرا.

تمتد الفيلا الفاخرة على مساحة 8600 قدم مربع، وتمتاز بموقعهِا المثاليّ في منطقة N Frond، كما تمتاز الفيلا بتقنية Garden Home للمنازل الذكية ذكية مع خمس غرف نوم بحالة ممتازة وَتشطيبات مُفَصَّلة، مما يجعَلُهُ "الخيار العقاريَّ الأمثَل في السوق.

وتعليقاً على هذا، قال كونال سينغ جوبتا، مدير المبيعات المساعِد في شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي: "يعد من النادِرِ حالياً العثور على عقاراتٍ بهذه المواصفات في سوق دبي، بسبب العرض المحدود عَلَيها بالإضافة إلى الإقبال المتزايِد لِمُشتري العقارات الفاخرة ممّن يبحثونَ بالتحديد عن هذا النوع من المنازل عالية الجودة. يتمتّع العَقار بِمواصَفات وَحالة ممتازة، مما استَقطَبَ المُشتَرين على الفَور".

وَقد اشترى الفيلا المستوحاة من تصاميم فيلل كاليفورنيا الشاطئية، مستَثمِر أوروبيّ الجنسية كَمَستخدم نهائي انتقل مؤخرًا لِلإقامة في إمارة دبي برفقة عائلته. كذلك أبرَمَت لوكسبيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي في الإمارة مؤخراً صفقاتٍ مشابهة ويعزا ذلك لاعتبار العديد من المستثمرين لدبي كمنزل لهم.

وحققت المبيعات السكنية الأولية في جزيرة النخلة جميرا نشاطاً كبيراً عقب العام 2020. حيثُ شهِدَت مبيعات تزيد على 4.6 مليارات درهم حتى العام الحالي، وِفقاً لِبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وقد تم بيع 57 فيلا منها بحجم مبيعات بلغ 1.59 مليار درهم.

وَأضافَ كونال سينغ جوبتا: "المنازل الفاخرة الأكثر طلبًا الآن هي تلك المصممة على الطراز الحديث أو طراز البحر الأبيض المتوسط، وَالمُرفَقة بِقطعة أرض أكبر ومنطقة مبنية بالإضافة إلى القصور الضخمة المطلة على الشاطئ أو ملعب الجولف أو المنتزه (حسب الموقع). يزداد الطلب على الفيلل والشقق والبنتهاوس فائقة الجودة، حيث يفضّل المُقيمون تمضية أوقاتهم في الهواء الطَّلق وَالاستمتاع بِأشعّة الشمس. تلبي مناطق مثل نخلة جميرا وجزيرة جميرا باي وتلال الإمارات وتلال دبي المتطلبات السكنيةّ لِما نسبته 1٪ من أغنى سكان العالم تقريباً، مِمّا يُشَكِّلُ مؤشِّراً مُهِمّاً إلى ضرورة المضي قدمًا بأنشِطَتِنا في الإمارات العربية المتحدة وَإمارة دبي تَحديداً".

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