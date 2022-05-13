5.068 مليار درهم إيرادات "ديوا" خلال الربع الأول من 2022

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022، حيث بلغت إيرادات الهيئة 5.068 مليار درهم، وبلغ صافي الأرباح 691 مليون درهم.

أداء مالي قوي

وارتفعت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي في الربع الأول بنسبة 15% لتصل إلى 5.068 مليار درهم مدفوعة بارتفاع حجم الاستهلاك عبر مختلف القطاعات، والتحول إلى هيكل التعرفة المعتاد بداية العام الجاري. وقد أسهم ارتفاع أنشطة قطاع الضيافة والأنشطة التجارية في دبي، والذي يرجع جزئياً إلى تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم، في نمو الطلب القوي.

خلال الربع الأول من عام 2022، ارتفعت إيرادات خدمات الكهرباء بنسبة 17.5%، وإيرادات خدمات المياه بنسبة 20.2%، وإيرادات تبريد المناطق بنسبة 17.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

وحتى 31 مارس 2022، ازدادت قيمة أصول هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 2.8 مليار درهم لتصل إلى 204.2 مليار درهم مقارنة بـ 201.4 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تلبي هيئة كهرباء ومياه دبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه في دبي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة بفضل نظام الحوكمة عالمي المستوى الذي تطبقه الهيئة ويشمل جميع عملياتها. ويعد الأداء القوي الذي حققته الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري دليلاً إضافياً على مرونة نموذج الأعمال التشغيلي الذي نعتمده ومواصلة سجلنا الحافل بالنمو المستمر. لدينا السيولة الكافية لمتابعة فرص النمو، وستواصل الهيئة استثماراتها الرأسمالية المدروسة، وتحقيق وفورات في التكاليف، مع تعزيز نمو وتطور الهيئة والحفاظ على مستويات عالية من السلامة والجودة وتعزيز سعادة المتعاملين. كما نلتزم بتحقيق قيمة إضافية للمساهمين مع وضوح كبير في توزيعات الأرباح لمساهمي الشركة".

توقعات الطلب

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها لنحو 3.5 مليون شخص من سكان دبي، وأكثر من 4.7 مليون شخص خلال النهار. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 مليون و7.8 مليون على التوالي بحلول عام 2040. وتتواءم خطط الهيئة في النمو مع خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

المركبات الكهربائية

في إطار جهودها لتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة، وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي في إبريل 2022 موقع "مجتمع المركبات الكهربائية في دبي" الإلكتروني والذي يهدف إلى زيادة استخدام المركبات الكهربائية من خلال مركزية المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات المركبات الكهربائية في دبي. ومن المتوقع أن يكون لزيادة أعداد المركبات الكهربائية في دبي تأثير مباشر على زيادة صافي أرباح الهيئة.

الشركات التابعة للهيئة

في 27 أكتوبر 2021، وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) اتفاقية مع مؤسسة مدينة دبي للطيران للاستحواذ المحتمل على محطات تبريد المناطق ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الربع الثاني من عام 2022 مقابل مبلغ يقدر بنحو 1.05 مليار درهم. وفي 29 مارس 2022، وقعت "إمباور" اتفاقية قرض مرحلي جديد بقيمة 918 مليون درهم لتمويل هذا الاستحواذ المحتمل.

سياسة توزيع الأرباح

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي سياسة توزيع الأرباح استناداً إلى توقعات المجموعة بتوليد تدفقات نقدية قوية وقدرتها المحتملة على تحقيق الأرباح. ومن المقرر توزيع الدفعة الأولى من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم في أكتوبر 2022.

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