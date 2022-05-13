«طيران الإمارات» توقّع مذكرة تفاهم مع «موريشيوس للترويج السياحي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت «طيران الإمارات» مجدداً شراكتها مع موريشيوس من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة موريشيوس للترويج السياحي MTBA. وتبني الاتفاقية الحالية على الشراكة القائمة بين الجانبين لترويج السياحة في موريشيوس من الأسواق الرئيسة عبر شبكة الخطوط العالمية لطيران الإمارات.

وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وقع الاتفاقية أمس، في معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2022)، كل من نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي في «طيران الإمارات»، أحمد خوري، ومدير هيئة موريشيوس للترويج السياحي، آرفيند بوندون.

وقال أحمد خوري: «ترتبط طيران الإمارات بشراكة مثمرة وطويلة الأمد مع موريشيوس، وتجديد وتأكيد هذه الشراكة، شهادة على التزامنا بتعزيز الحركة السياحية وتمكين المبادرات المشتركة لتحقيق التعافي، خصوصاً مع إعادة فتح الحدود الدولية وتخفيف قيود السفر. وسوف نسيّر رحلة يومية ثانية اعتباراً من 23 يونيو المقبل لتسهيل السفر صيفاً من الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط إلى موريشيوس».

إلى ذلك، وقعت «طيران الإمارات» والمنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) مذكرة تفاهم لاستكشاف التعاون المشترك والمبادرات الهادفة إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى دبي من خلال دعم الأعمال التجارية الجديدة والقائمة المسجلة أو المرخصة في المنطقة الحرة.

وسوف يستكشف الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، فرصاً لتقديم حوافز متعلقة بالسفر للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة والشركات الأكبر، بما في ذلك التسجيل في برنامج «بيزنس ريواردز طيران الإمارات» الخاص بمكافأة ولاء الشركات.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يسعدنا المشاركة مع جافزا في دعم جهود دبي لترسيخ مكانتها القيادية كإحدى الوجهات الاستثمارية المفضلة في العالم. ولاتزال بيئة الأعمال النشطة في دبي تكتسب الزخم في جذب الشركات الجديدة والشركات الأجنبية والشركات الناشئة ورواد الأعمال الموهوبين عبر مجموعة واسعة من الصناعات.

وقد دأبت (طيران الإمارات) على دعم مبادرات عديدة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المبتكرة في الدولة، ومن شأن اتفاقيتنا مع (جافزا) أن تعزز التزامنا بالمساعدة في تحفيز النشاط الاقتصادي المتنوع في دبي من خلال تزويد الشركات بمجموعة من حوافز السفر التنافسية التي تتيح لها توسيع نطاق أعمالها على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

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