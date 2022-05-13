23 ألف زائر و30 ألف مشارك بمعرض سوق السفر العربي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهدت النسخة الـ29 من معرض سوق السفر العربي حضور أكثر من 23 ألف زائر، حيث اجتمع قادة الصناعة في مركز دبي التجاري العالمي لرسم ملامح مستقبل السفر والسياحة الدولية، كما حضر المعرض أكثر من 30 ألف مشارك، وشهد مشاركة 1500 جهة عارضة من 150 دولة.

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس: «شهد معرض سوق السفر العربي مشاركة 1500 جهة عارضة من 150 دولة بمعدل نمو يزيد على 100% على أساس سنوي، حيث تعد هذه الأرقام مثيرة للإعجاب خصوصاً بالنظر إلى عمليات الإغلاق الناجمة عن تفشي جائحة (كوفيد-19) التي لاتزال تحدث في الصين ووجهات أخرى في العالم، علاوة على ذلك فإن تطوير قطاع السفر والسياحة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط لا يظهر أي بوادر للتراجع، حيث من المقرر أن ترتفع عقود بناء الفنادق في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16% هذا العام وحده».

وأضافت كورتيس: «أتاح معرض السفر العربي 2022 فرصة مثالية لقطاع السفر والسياحة العالمي للتجمع في دبي واستكشاف مستقبل صناعتنا»، لافتة إلى أنه «سيكون الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا واكتساب المواهب والاحتفاظ بها أموراً حاسمة لنجاحها على المدى الطويل».

وشكلت قيمة المشروعات الإماراتية والسعودية 90% من جميع عقود الضيافة الإقليمية الممنوحة في عام 2021 وفقاً لبحث صادر من شبكة «بي إن سي»، وتوقعت شركة «كوليرز إنترناشونال» للاستشارات العقارية من خلال أحدث تقرير صادر عنها، ترسية عقود تشييد فنادق بقيمة 4.5 مليارات دولار أميركي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022، بينما انتقل خبراء الصناعة إلى المسرح العالمي لسوق السفر لحضور جلسة نقاش حول مستقبل صناعة الضيافة في المنطقة.

ويشكل معرض سوق السفر العربي 2022 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي يقام على مدى 10 أيام من الفترة الممتدة من 9 إلى 19 مايو 2022 ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل، كما سيتم انعقاد النسخة الافتراضية لسوق السفر العربي 2022 في يومي 17 و18 مايو الجاري.

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