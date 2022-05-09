«سوق السفر العربي» ينطلق في دبي بمشاركة 1500 جهة من 112 دولة

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

تنطلق اليوم فعاليات الدورة 29 من «معرض سوق السفر العربي»، بمشاركة 1500 عارض، وممثلين من 112 دولة، وسط توقعات بنحو 20 ألف زائر، وفقاً لشركة «آر إكس» العالمية، الجهة المنظمة للمعرض الذي سيستمر حتى 12 مايو الجاري.

تقنية جديدة

وستكون مساحة أرضية المعرض أكبر بنسبة 85% مما كانت عليه في نسخة العام الماضي،

في وقت سيكشف فيه المعرض، تماشياً مع شعاره العام الجاري: «مستقبل السفر والسياحة الدولي»، النقاب عن تقنية جديدة تلغي الحاجة إلى بطاقات العمل، وتسمح للعارضين والزوار بمشاركة التفاصيل والكتيبات والمواد التسويقية عبر الماسحات الضوئية المبتكرة والبطاقات.

تمويل للشركات

كما ستشهد نسخة العام الجاري، إطلاق مسابقة سوق السفر العربي: «درابر- علاء الدين للشركات الناشئة»، التي ستقام على مسرح «ترافيل تيك»، وتتيح الفرصة لأكثر من 15 شركة ناشئة في قطاع السياحة والضيافة، للحصول على تمويل استثماري يصل إلى نصف مليون دولار.

فعاليات وقمم

وستشمل أبرز فعاليات نسخة عام 2022 من المعرض، قمم الوجهات التي ستسلط الضوء على أسواق المصادر الرئيسة: السعودية، الصين والهند، وانعقاد «منتدى أرايفال دبي» الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة لاستكشاف الجيل التالي من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.

وسيستضيف «سوق السفر العربي 2022» أيضاً مؤتمرات قمة متخصصة سيتم تسليط الضوء من خلالها على قطاعات الطيران، والفنادق، والسياحة الرياضية، وسياحة التجزئة، فضلاً عن ندوة خاصة للاستثمار في قطاع الضيافة.

كما ستشارك مرة أخرى «رابطة سفر الأعمال العالمية»، المنظمة المتخصصة في مجال سفر الأعمال وتجارة الاجتماعات في العالم، التي ستقدم أحدث محتوى سفر للعمل والبحث والتعليم، لدفع عجلة التعافي والانتعاش، ودعم النمو في سفر الأعمال.

نسخة افتراضية

وستطلق كذلك نسخة افتراضية، بعد انتهاء الحدث الرئيس بأسبوع، في الفترة الممتدة من 17 إلى 18 مايو 2022، إذ تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، واستقطاب العديد من المتخصصين والخبراء من أنحاء العالم، والذين لا يمكنهم حالياً حضور الحدث بنسخته الحضورية في كل عام.

وسيشكل «سوق السفر العربي 2022» جزءاً أساسياً من «أسبوع السفر العربي» الذي سيقام على مدى 10 أيام من الفترة الممتدة من التاسع إلى 19 مايو 2022 ويتم فيه انعقاد معارض ومؤتمرات وجوائز، وإطلاق منتجات وفعاليات تواصل.

• مسابقة تتيح الفرصة لأكثر من 15 شركة ناشئة الحصول على تمويل استثماري يصل إلى نصف مليون دولار.

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