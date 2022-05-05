فلاي دبي تشغل رحلات 39 وجهة من "مطار آل مكتوم" الاثنين المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبدأ فلاي دبي، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل (9 مايو)، تشغيل رحلات محددة انطلاقا من مطار آل مكتوم وذلك تزامنا مع بدء مشروع تحديث المدرج الشمالي بمطار دبي الدولي.

وستقوم الناقلة بتسيير رحلات إلى 39 وجهة من مطار آل مكتوم (دبي وورلد سنترال) لمدة 45 يوما من 09 مايو إلى 22 يونيو 2022 خلال مشروع تجديد المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي.

وفي مطار آل مكتوم (دبي ورلد سنترال)، سيستمر المسافرون في الاستفادة من جميع خدمات السفر المريحة التي تقدمها فلاي دبي. وستستمر الرحلات إلى جميع وجهات فلاي دبي الأخرى في العمل من المبنى 2 والمبنى 3 بمطار دبي الدولي.

ونصحت الشركة، الركاب بالتحقق من مطارات المغادرة والوصول قبل السفر للتأكد من حصولهم على المعلومات الصحيحة. وتتوفر هذه المعلومات على موقع flydubai.com ، قسم إدارة الحجز على الموقع وسيتم ذكرها بوضوح عند الحجوزات.

وسيتمتع الركاب المسافرون من مطار "دبي ورلد سنترال"، بمواقف مجانية للسيارات في المطار. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر هيئة الطرق والمواصلات خدمة حافلات مجانية بين مختلف مباني المطرين دبي الدولي وآل مكتوم كل 30 دقيقة.

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