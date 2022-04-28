"العربية أبوظبي" تطلق رحلات جديدة إلى المنامة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إضافة وجهة جديدة الى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي والعاصمة البحرينية المنامة، بدءً من 15 مايو 2022.

وسيتمكن المسافرون من أبوظبي الآن حجز رحلات مباشرة إلى مطار البحرين الدولي بأسعار تنافسية من خلال ثلاثة رحلات أسبوعياً.

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "نعمل بشكل دائم على توفير القيمة المضافة لعملاءنا حيث يعد ذلك من ضمن أولويتنا. وتمثل الرحلات المباشرة الجديدة إلى المنامة دلالة على التزام ’العربية أبوظبي‘ بتوفير تجربة سفر قيمة تخدم عملائها وتساهم ايضا في خدمة قطاع الطيران بين المدينتين ".

وقد جعل موقع مملكة البحرين الاستراتيجي منها واحدة من أهم المراكز التجارية في المنطقة. كما تتميز البحرين بالعديد من المعالم السياحية ، وتأتي العاصمة المنامة على رأس القائمة لسحرها، وأسوقها الملونة وثقافتها ومعالمها التاريخية.

وتمثل المنامة الوجهة 22 للعربية أبوظبي منذ إطلاق عملياتها من مطار أبوظبي الدولي في شهر يوليو من عام 2020.

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