إعادة تشغيل كامل مرافق خدمة المسافرين في «دبي وورلد سنترال»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن تعزيز الطاقة التشغيلية في مطار «دبي وورلد سنترال» DWC، المطار الثاني في مدينة دبي، والاستفادة من البنية التحتية القوية في الارتقاء بتجربة المسافرين، وتسهيل رحلتهم خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي DXB، التي تبدأ في التاسع من مايو وتستمر حتى 22 يونيو 2022، وذلك بإعادة تشغيل مرافق الخدمة بكامل طاقتها.

عملية تطوير

وأفادت المؤسسة، في بيان، بأن المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي سيخضع لعملية تطوير شاملة على مدار 45 يوماً، بهدف توفير أعلى معايير السلامة، وتعزيز الخدمات والطاقة التشغيلية لاستقبال عشرات الملايين من المسافرين عبر المطار خلال العام. كما سيتم توجيه أكثر من 1000 رحلة أسبوعياً إلى مطار «دبي وورلد سنترال» خلال هذه الفترة، مع تشغيل معظم هذه الرحلات بواسطة شركات: «فلاي دبي»، «سبايس جت»، «إنديجو»، و«طيران الخليج».

إعادة تشغيل

وأوضحت «مطارات دبي» أنه وتزامناً مع زيادة حركة الركاب خلال هذه الفترة، فإن مطار «دبي وورلد سنترال» سيعيد تشغيل مرافق الخدمة، لتعزيز تجربة المسافرين وضمان رحلة سلسة ومريحة لهم، إذ سيتم فتح المطاعم والكافيهات ومراكز التسوّق بكامل طاقتها، في حين تستعد مكاتب إتمام إجراءات السفر وتسجيل الوصول في المطار ومكتب الجمارك، وإجراءات الهجرة، للترحيب بجميع الركاب في المطار.

ودعت «مطارات دبي» جميع المسافرين من دبي وإليها خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي، بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بحجوزاتهم، أو مبنى المغادرين/القادمين، قبل موعد رحلتهم.

وسائل نقل

وبهدف تحسين ودعم تجربة المسافرين وتوفير كل سبل الراحة لهم، أكدت «مطارات دبي» توفير وسائل نقل بين مطار دبي الدولي و«دبي وورلد سنترال»، مع خيارات مرنة ومتنوعة لتسهيل تنقل المسافرين خلال فترة الإغلاق التي تستمر حتى 45 يوماً، بما في ذلك خدمة حافلات مجانية بين المطارين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأماكن مجانية مخصصة لصف السيارات للمسافرين عبر «دبي وورلد سنترال»، إضافة إلى أسعار حصرية لمركبات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات لكل الرحلات من المطار.

كفاءة عالية

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث: «تم دراسة وتخطيط مشروع تطوير البنية التحتية بشكل استباقي، للحد من التأثيرات التي قد تطرأ على رحلات الركاب خلال هذه الفترة، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع شركائنا عبر مجتمع الطيران في دبي، بهدف دعم إدارة العمليات بسلاسة وكفاءة عالية، مع توفير أعلى معايير السلامة ومواصلة التميُّز في خدمة المتعاملين على مستوى كل من مطار دبي الدولي ومطار دبي وورلد سنترال».

وأضاف: «خلال هذه الفترة، ستتم إعادة تشغيل الخدمات والمرافق الأساسية في مطار دبي وورلد سنترال بكامل طاقتها، بما يلبي احتياجات وتوقعات المسافرين»، ناصحاً جميع المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة برحلاتهم، للتأكد من صالة المغادرة قبل الوصول إلى المطار، لتجنّب أي تأخير عن موعد الرحلة.

تجديد المدرج الشمالي

يتضمن مشروع تجديد المدرج الشمالي تزفيت نحو 160 ألف طن من الإسفلت، إضافة إلى 30 ألف متر مكعب من الخرسانة، لتقوية وتسطيح أرض المدرج والممرات المجاورة. كما سيتم استبدال نحو 264 كيلومتراً من الكابلات الفرعية، وترقية أكثر من 4400 وحدة من مصابيح إضاءة المدرج، باستخدام تقنيات تكنولوجية اقتصادية وصديقة للبيئة.

وقد خضع المدرج الشمالي لعملية تطوير مماثلة خلال عام 2014، بينما أُجريت عمليات التجديد في المدرج الجنوبي في عام 2019.

ويأتي مشروع تجديد المدرج الشمالي، في إطار جهود مؤسسة مطارات دبي والتزامها المتواصل بتعزيز أمن وسلامة المسافرين، وتقديم تجربة سفر استثنائية، بما يتماشى مع مساعيها لرفع الطاقة الاستيعابية في مطار دبي الدولي.

• خدمة حافلات مجانية بين مطار دبي الدولي و«دبي وورلد سنترال».

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