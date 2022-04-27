طلب على السفر إلى أوروبا والشرق الأقصى خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أكد مسؤولان في وكالتَي سفر، وجود طلب على السفر إلى دول أوروبا، وبعض جهات الشرق الأقصى خلال عطلة عيد الفطر، لافتين إلى ارتفاع كبير في كلفة السفر تراوح بين 30 و40% في حالة الحجوزات المتأخرة.

عودة الانتعاش

وقال المدير العام لـ«وكالة البادي للسفريات»، محمد الصاوي، إن هناك ارتفاعاً كبيراً في الطلب على السفر خلال فترة عيد الفطر، ما يعد عودة لانتعاش قطاع السفر، ويمهد لانفراجة في السفر الصيف المقبل، تعود به إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن الارتفاع في الطلب جاء بدعم من طول فترة إجازة عيد الفطر، وعودة معظم الوجهات المفضلة للسفر مرة أخرى لاستقبال السياح، وإلغاء القيود والاجراءات الاحترازية الخاصة بالجائحة بعد تراجع الاصابات. ولفت الصاوي إلى أن أهم الوجهات التي يوجد عليها طلب حالياً هي بعض الوجهات الأوروبية، مثل: إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، وسويسرا، وبعض جهات الشرق الأقصى، مثل تايلاند، وسيشل، ووجهات عربية مثل مصر، الأردن، المغرب، فضلاً عن بعض دول الخليج. وأكد وجود ارتفاع كبير في الكلفة على المسافرين تراوح بين 30 و40% في حالة الحجوزات المتأخرة، لاسيما في ضوء ارتفاع أسعار وقود الطائرات، إذ تمتلئ الدرجات السعرية الأقل، من الحجوزات المبكرة، ليجد المسافرون الذين يحجزون متأخراً أنهم أمام قفزة سعرية كبيرة، نظراً لوجود عدد قليل من المقاعد المتبقية على الرحلات.

ارتفاع الطلب

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمشاريع والتطوير في «شركة نيرفانا للسفر والسياحة»، عمر العلي، إن هناك ارتفاعاً تصل نسبته إلى 30% في أسعار التذاكر خلال فترة عيد الفطر، نتيجة لزيادة الطلب، لافتاً إلى ارتفاع أسعار النفط، ما أدى بالتبعية إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات، وأثر بالتالي في أسعار التذاكر. وأكد العلي وجود ارتفاع في الطلب على السفر خلال إجازة عيد الفطر، تزيد نسبته على 25%، مقارنة بفترة عيد الفطر خلال العام الماضي.

وأرجع ارتفاع الطلب إلى الإجازة الطويلة الخاصة بعيد الفطر، وقوة الوضع الاقتصادي في الدولة، فضلاً عن عوامل خارجية، مثل فتح العديد من دول العالم أبوابها للسياح، بعد تخفيف أو الغاء القيود الخاصة بمكافحة جائحة «كوفيد-19». ولفت إلى أن الطلب على السفر إلى دول أوروبا ارتفع مرة أخرى خلال فترة عيد الفطر، وفي مقدمتها بريطانيا، ألمانيا، النمسا، وسويسرا، فضلاً عن دول عربية مثل مصر، الأردن، والمغرب.

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