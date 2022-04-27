تصرفات عقارات دبي إلى أعلى مستوى في ربع واحد منذ 2010

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد «مؤشر»، المؤشر الرسمي لأداء المبيعات والإيجارات في دبي، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، بأن سوق العقارات في دبي شهدت أعلى عدد تصرفات عقارية يتم تسجيلها في ربع واحد منذ عام 2010، والأكبر حجماً منذ الربع الأول من عام 2014، بإجمالي 25 ألفاً و972 صفقة عقارية في الربع الأول من عام 2022.

السوق العقارية

وتفصيلاً، تواصل بيانات «مؤشر»، توفير تحليلات مهمة وتعزيز الشفافية في السوق العقارية بدبي، إذ تعكس النمو اللافت والاتجاه التصاعدي المستمر فيها. وسجّل المؤشر الشهري العام للمبيعات 1249 نقطة خلال شهر مارس 2021، وبلغت قيمة المؤشر مليوناً و215 ألفاً و672 درهماً، بينما سجّل مؤشر الشقق السكنية الشهري 1285 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر مليوناً و100 ألف و294 درهماً، وسجل مؤشر الفلل ومنازل «التاون هاوس» الشهري 1297 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر مليونين و100 ألف و519 درهماً.

وسجّل المؤشر الشهري العام للإيجارات 0.950 نقطة خلال شهر مارس 2021، وبلغت قيمة المؤشر 51.32 ألف درهم، بينما سجّل مؤشر الشقق السكنية الشهري 0.953 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر 47.29 ألف درهم، وسجل مؤشر الفلل ومنازل «التاون هاوس» الشهري 0.865 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر 131.31 ألف درهم.

وسجّل المؤشر ربع السنوي العام للمبيعات 1.251 نقطة خلال الربع الأول من عام 2022، وبلغت قيمة المؤشر مليوناً و186 ألف درهم، بينما سجّل مؤشر الشقق السكنية ربع السنوي 1.26 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر مليوناً و67 ألفاً و385 درهماً، وسجل مؤشر الفلل ومنازل «التاون هاوس» ربع السنوي 1.234 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر مليونين و94 ألفاً و633 درهماً.

مؤشر الإيجارات

وسجّل المؤشر ربع السنوي العام للإيجارات 0.947 نقطة خلال الربع الأول من عام 2022، وبلغت قيمة المؤشر 51.17 ألف درهم، بينما سجّل مؤشر الشقق السكنية ربع السنوي 0.967 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر 46.952 ألف درهم، وسجل مؤشر الفلل ومنازل «التاون هاوس» ربع السنوي 0.851 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر 131.639 ألف درهم.

وشهدت سوق العقارات في دبي تسجيل أكبر عدد من المبايعات العقارية يتم تسجيلها منذ سبعة أعوام، بعدد مبايعات بلغ 8399 معاملة بيع عقاري، بقيمة 22.58 مليار درهم، في مارس 2022. وعند مقارنة أداء شهر مارس 2022 بالفترة ذاتها 2021، تشير النتائج إلى تحقيق نمواً بنسبة 83% في إجمالي عدد صفقات البيع ونمواً بنسبة 109% من حيث القيمة.

وسجلت العقارات الثانوية أو الجاهزة خلال مارس 2022 نسبة 60.16% من إجمالي صفقات البيع، مقابل 40.4% في مبيعات السوق العقارية على الخارطة، ما يمثل 39.84% من إجمالي صفقات البيع.

كما سجل شهر مارس 2022 أكثر من 44.78 ألف عقد إيجار، منها 60.28% عقود جديدة، و39.72% عقود مجددة، وكانت 78% من العقود سنوية و21% منها غير سنوية.

الربع الأول

وشهد الربع الأول من عام 2022 تسجيل 25.972 ألف صفقة عقارية، وهو أعلى عدد تصرفات عقارية يتم تسجيله في ربع واحد منذ 2010. وشهد الربع الأول تسجيل 20.53 ألف معاملة بيع عقارية بقيمة إجمالية بلغت 55.51 مليار درهم. وبالنسبة لأحجام صفقات البيع العقارية خلال الربع الأول، شهدت سوق العقارات على الخارطة تسجيل 8616 مبايعة بقيمة إجمالية بلغت 16.12 مليار درهم، بينما سجلت السوق الثانوية 11.923 ألف مبايعة بقيمة 39.39 مليار درهم. وشهد الربع الأول من عام 2022 تسجيل 160.53 ألف عقد إيجار، منها 51.89% عقود جديدة و48.1% عقود مجددة، ما يمثّل ارتفاعاً بنسبة 4% في حجم العقود مقارنةً بالربع الأخير من 2021. ومثلت العقود السنوية في الربع الأول نسبة 79.95%، بينما شكلت العقود غير السنوية نسبة 20.04 %.

وكشفت سجلات «إيجاري»، عن أسماء المناطق التي شهدت تسجيل أكبر عدد من عقود الإيجار خلال شهر مارس 2022، التي شملت منطقة جبل علي الأولى بـ6259 عقداً، تلتها الورسان الأولى بـ6224 عقداً، والخليج التجاري بـ5056 عقداً، ونايف بـ 5011 عقداً، والكرامة بـ5007 عقود.

المناطق الأكثر طلباً

كشفت بيانات «بروبرتي فايندر» بأنّ مرسى دبي كانت الأكثر طلباً في عمليات البحث عن شقق سكنية للبيع في الربع الأول من عام 2022، تلتها مناطق وسط مدينة دبي ونخلة جميرا والخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية. وجاءت مناطق «دبي هيلز إستيت»، و«نخلة جميرا» والمرابع العربية و«داماك هيلز - أكويا باي داماك» والينابيع على رأس القائمة من حيث عمليات البحث عن الفلل ومنازل «التاون هاوس».

وكانت مرسى دبي الأكثر طلباً في عمليات البحث على صعيد إيجارات الشقق في مارس 2022، تلتها مناطق وسط مدينة دبي والخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية وأبراج بحيرات جميرا. وأتت مناطق «دبي هيلز إستيت» والينابيع والبرشاء والمرابع العربية على رأس القائمة من حيث عمليات البحث عن الفلل ومنازل «التاون هاوس».

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