سوق السفر العربي ينطلق مايو المقبل بمشاركة 1500 عارض

المصدر: أزاد عيشو – دبي

كشفت شركة «آر إكس» العالمية، الجهة المنظمة لـ«معرض سوق السفر العربي»، أن الدورة 29 للمعرض الذي سينعقد في دبي خلال الفترة بين التاسع و12 مايو المقبل، سيشهد مشاركة 1500 عارض وممثلين من 112 وجهة عالمية، وحضور نحو 20 ألف زائر متوقع، مشيرة إلى أن النسخة الحضورية من المعرض سيتبعها انعقاد نسخة افتراضية في الفترة بين 17 و18 مايو 2022.

جلسات وفعاليات

وذكرت خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي اليوم أن المعرض، وتماشياً مع شعاره للعام الجاري: «مستقبل السفر والسياحة الدولية»، سيضم عدداً كبيراً من الجلسات والفعاليات، ما يتيح لمتخصصي الصناعة من أنحاء العالم مناقشة الاتجاهات الحالية، واستكشاف الفرص طويلة الأجل في مجالات السفر، والنقل، والسياحة، والضيافة، والأحداث والمعالم السياحية.

وأضافت أن مساحة أرضية المعرض ستكون أكبر بنسبة 85% مما كانت عليه في نسخة العام الماضي، مرجعة ذلك إلى التوسع في المناطق الخاصة بالقطاع والمنطقة، بما في ذلك فعالية «ترافيل تك» التي توسعت بنسبة (380%)، الفنادق (71%)، منطقة الشرق الأوسط (57٪%)، أفريقيا (56%)، آسيا (50%)، وأوروبا (49%).

نمو مستدام

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تحرص على أن تكون جزءاً رئيسياً من معرض سوق السفر العربي، الذي يعتبر أحد أبرز الفعاليات العالمية المتعلقة بالسياحة والسفر.

وأضاف: «تتيح لنا هذه المشاركة مناقشة فرص النمو المستدام لقطاع السياحة، وذلك بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى جعل دبي الوجهة المفضلة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

تابع كاظم: «واصلت دبي تقدمها ونموها منذ استئنافها لأنشطتها الاقتصادية واستقبال الزوار الدوليين في يوليو 2020، في وقت أسهمت فيه الجهود المشتركة في تحقيق مزيد من الإنجازات، من خلال البناء على هذا الزخم عاماً بعد عام، ما ساعدنا في تحقيق نجاح لافت لمعرض (إكسبو 2020 دبي)».

«طيران الإمارات»

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «نعمل حالياً في أكثر من 130 وجهة للركاب، بأسطولنا الكامل من طائرات (بوينغ 777) المكون من 140 طائرة، و70 طائرة من طراز (A380)، في وقت نهدف فيه بحلول نهاية العام 2022 إلى تشغيل نحو 90 طائرة (A380)».

وأضاف: «مع افتتاح معرض سوق السفر العربي العام الجاري، فإننا نكون قد وصلنا إلى نشر أكثر من مليون مقعد على مستوى الشبكة أسبوعياً، في مواكبة للطلب المتنامي على السفر الدولي»، لافتاً إلى أن ذلك يمثل نحو 70% من قدرة الناقلة ما قبل جائحة «كوفيدـ19»، سترتفع إلى 80% بحلول الصيف.

وتابع: «تشغل (طيران الإمارات) 2475 رحلة مغادرة عبر شبكتها العالمية أسبوعياً، بما في ذلك أكثر من 170 رحلة ركاب مغادرة يومياً من مطار دبي الدولي».

وذكر أن الناقلة تركز على إعادة بقية شبكتها، مع تخفيف القيود في دول معينة، وعوامل تشغيلية أخرى، لافتاً إلى استعادة أكثر من 90% من الشبكة العالمية للناقلة، في وقت تواصل فيه نشر سعة وزيادة الرحلات.

بيئة أعمال

في السياق نفسه، قالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس، إن دبي توفر بيئة لا مثيل لها لرواد الأعمال والشركات الناشئة التي تعمل على دفع عجلة التقدم في مجال السفر والسياحة والضيافة، حيث يعد التطوير والتنفيذ الفعال للتكنولوجيا أمراً ضرورياً لعمليات صناعتنا اليومية، إضافة إلى استدامتها ونجاحها على المدى الطويل.

أما المديرة التنفيذية للنمو لدى شركة «آر إكس» العالمية، كيري برينس، فتوقعت أن ترتفع نفقات السفر التجاري في الشرق الأوسط بنسبة 32% العام الجاري، وذلك وفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة.

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