«دبي الدولي» يواصل الاحتفاظ بصدارته العالمية أكبر محور للنقل الجوي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، خلال أبريل الجاري، بلغ نحو 3.55 ملايين مقعد، ليحتفظ المطار بذلك، بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية.

وبحسب بيانات تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منها، فقد واصل مطار دبي الدولي احتفاظه بمركز الصدارة، بفارق وصل إلى نحو 270 ألف مقعد، مقارنة بـ«مطار لندن هيثرو الدولي» الذي سجل نحو 3.28 ملايين مقعد، و«مطار أمستردام الهولندي» الذي حل في المركز الثالث بنحو 2.8 مليون مقعد.



دولي ومحلي

ووفقاً لبيانات المؤسسة، فقد واصل مطار دبي الدولي، أداءه القوي، ليحل في المركز الثالث عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والمحلية) معاً، بعد «مطار هارتسفيلد أتلانتا الدولي» في الولايات المتحدة، ومطار دلهي الهندي.

كما استحوذت دبي على خمس من أكثر 10 مسارات دولية ازدحاماً خلال أبريل 2022، تركز مساران اثنان منها بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً لهذه النتائج التي حققتها دبي، فإن منطقة الشرق الأوسط هيمنت على أفضل 10 خطوط طيران دولية ازدحاماً، كانت حصة دبي منها خمسة مسارات في هذه القائمة.

وأوضحت البيانات أن «مسار دبي ــ جدة» سجل نحو 242 ألف مقعد، مقابل 225 ألف مقعد لـ«مسار دبي ــ لندن هيثرو»، في ما سجل «مسار دبي ـ مومباي» نحو 218 ألف مقعد، و«مسار دبي ـ الرياض» أكثر من 185 ألف مقعد، في وقت سجل فيه «مسار دلهي ــ دبي» نحو 180 ألف مقعد.



استعادة الشبكة

وكانت أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، أظهرت أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي، حالياً، وصل إلى 194 وجهة مع 73 ناقلة جوية وطنية ودولية تشغل رحلاتها إلى 91 دولة.

ووفقاً لبيانات رصدتها «الإمارات اليوم»، فقد استعاد مطار دبي الدولي 96% من شبكة الربط مع دول العالم، و82% من الوجهات، و97% من عدد شركات الطيران التي كانت تسيّر رحلاتها عبر المطار قبل جائحة «كوفيد- 19».

وحافظ المطار على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً حول العالم للسنة الثامنة على التوالي، إذ استقبل 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021، لتتجاوز حركة الركاب السنوية، التوقعات الأولية لعدد المسافرين من خلال مطار دبي الدولي في 2021، بزيادة نسبية تُقدر بنصف مليون مسافر، نتيجة إلى زيادة حركة الطيران خلال الربع الأخير من العام.

وتشير التوقعات الأولية إلى وصول حركة الركاب السنوية في مطار دبي الدولي إلى 55.1 مليون مسافر في نهاية 2022.

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