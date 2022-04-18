7 مناطق في دبي لتأجير شقق مطلّة على واجهة مائية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» المتخصص في البحوث العقارية، المناطق السكنية المطلّة على البحر أو واجهات مائية، وتعتبر الأكثر طلباً في دبي للشراء أو التأجير.

«دبي مارينا»

تعتبر «دبي مارينا» من المناطق المميزة التي تضم شققاً للبيع والتأجير بمواصفات فاخرة.

تم بناء «دبي مارينا» على قناة مائية اصطناعية، وتشتمل على نحو 200 برج سكني، يتمتع معظمها بإطلالات على الواجهة المائية. تتوافر في المنطقة شقق للبيع بمساحات مختلفة، وبمتوسط أسعار يبدأ من 776 ألف درهم للاستوديو، و1.2 مليون درهم للشقق من غرفة وصالة، و1.925 مليون درهم للشقق من غرفتين وصالة، و3.2 ملايين درهم للشقق المكونة من ثلاث غرف وصالة.

أما الإيجار السنوي، فيبلغ في المتوسط 68 ألف درهم للاستوديو، و91 ألف درهم لشقة من غرفة وصالة، و133 ألف درهم لشقة من غرفتين وصالة، و198 ألف درهم للشقة المكونة من ثلاث غرف وصالة.

«نخلة جميرا»

صممت جزيرة «نخلة جميرا» بطابع من الفخامة الاستثنائية، لما تحتويه من مرافق ترفيهية وخدمية رفيعة المستوى، إضافة إلى المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، والعيادات الطبية والحضانات ومجموعة من أفضل المدارس.

تراوح أسعار بيع الشقق بين 1.325 مليون درهم لفئة «استوديو»، و2.53 مليون درهم للشقة من غرفة وصالة، و3.19 ملايين درهم للشقة من غرفتين وصالة، و5.49 ملايين درهم للشقة المكونة من ثلاث غرف وصالة. أما متوسط الإيجار السنوي في المنطقة فسجل نحو 84 ألف درهم لفئة «استوديو»، و139 ألف درهم للشقة المكونة من غرفة وصالة، و170 ألف درهم لشقة من غرفتين وصالة، و248 ألف درهم لشقة من ثلاث غرف وصالة.

«جي بي آر»

تعد «جميرا بيتش ريزيدنس» (جي بي آر) من أفضل الأحياء السكنية لشراء العقارات في دبي وفق تقرير موقعي «بيوت» و«دوبيزل» عن شراء عقارات دبي للربع الأول 2022. تراوح أسعار بيع الشقق في المنطقة بين 1.637 مليون درهم لفئة «استوديو»، و1.82 مليون درهم لشقة مكونة من غرفة وصالة، و2.98 مليون ردهم لشقة من غرقتين وصالة، و3.78 ملايين درهم للشقق المكونة من ثلاث غرف وصالة.

بدوره، يصل متوسط سعر الإيجار السنوي في المنطقة إلى 69 ألف درهم لفئة «استوديو»، و93 ألف درهم لشقة من غرفة وصالة، و177 ألف درهم لشقة من غرفتين وصالة، و212 ألف درهم لشقة من ثلاث غرف وصالة.

«مرسى خور دبي»

تبلغ أسعار بيع الشقة المكونة من غرفة وصالة في «مرسى خور دبي» 1.175 مليون درهم، وللشقة المكونة من غرفتين وصالة 1.92 مليون درهم، وللشقة المكونة من ثلاث غرف وصالة ثلاثة ملايين درهم.

أما المتوسط السنوي للقيمة التأجيرية فسجل 59 ألف درهم لشقة من غرفة وصالة، و90 ألف درهم لشقة من غرفتين وصالة، و136 ألف درهم لشقة من ثلاث غرف وصالة.

«جزيرة بلوواترز»

تعد جزيرة «بلوواترز» من المشروعات المميزة التي أنشأتها «شركة مراس العقارية»، وتضم مرافق ترفيهية مثل عجلة «عين دبي»، فضلاً عن شواطئ ومنتجعات سياحية ذات مواصفات عالمية. تبدأ أسعار بيع الشقة المكونة من غرفة وصالة من 2.82 مليون درهم، وللشقة المكونة من غرفتين وصالة 4.78 ملايين درهم، وللشقة المكونة من ثلاث غرف وصالة 6.31 ملايين درهم. أما متوسط القيمة الإيجارية السنوي، فيبلغ 205 آلاف درهم لشقة من غرفتين وصالة، و264 ألف درهم لشقة من غرفتين وصالة.

«إعمار الواجهة المائية»

يقع «مجمع إعمار الواجهة المائية» في قلب منطقة «دبي هاربور» بين «جي بي آر» و«نخلة جميرا»، بالقرب من «دبي مارينا»، ويضم وحدات سكنية وفنادق راقية ذات إطلالات مائية.

تراوح أسعار بيع الشقق في المنطقة بين 1.9 مليون درهم لفئة «استوديو»، و3.1 ملايين درهم لشقة من غرفتين وصالة، و5.26 ملايين درهم لشقة من ثلاث غرف وصالة.

أما متوسط القيمة التأجيرية فيصل إلى 129 ألف درهم لشقة من غرفة وصالة، و232 ألف درهم لشقة من غرفتين وصالة، و362 ألف درهم لشقة من ثلاث غرف.

«لا مير»

يتكون المجمع الذي أنشأته «مراس» في «لا مير» من شقق تراوح بين غرفة وأربع غرف رئيسة، إضافة إلى وحدات «تاون هاوس».

يبلغ متوسط سعر بيع شقة من غرفة وصالة في المنطقة نحو 1.72 مليون درهم، وشقة من غرفتين وصالة 2.92 مليون درهم، فيما سجل متوسط الإيجار السنوي 128 ألف درهم لشقة من غرفة وصالة، و167 ألف درهم لشقة من غرفتين وصالة.

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