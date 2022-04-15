«أبوظبي للأوراق المالية» يُطلق «سوق نمو» لتشجيع الشركات الخاصة على الإدراج

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إطلاق «سوق نمو»، العلامة التجارية الجديدة لمنصة «السوق الثاني»، ليوفر منصة تداول متطورة تربط المستثمرين بالشركات الخاصة، وتكمّل المنظومة الحيوية المتنامية للشركات الناشئة وشركات النمو الواعدة في أبوظبي.

ويوفر «سوق نمو»، الذي سيحل محل «السوق الثاني» الذي تأسس عام 2014، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، للشركات الخاصة إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين. كما ستستفيد هذه الشركات من الدعم الشامل المقدم من سوق أبوظبي للأوراق المالية في التواصل مع المستثمرين، والفرصة المميزة لتعزيز قيمة علاماتها التجارية. وقد صُمّمت متطلبات الإدراج والإفصاح خصيصاً لتناسب الشركات الخاصة والشركات العائلية، ولضمان عملية مبسطة للغاية. وكان «سوق نمو» قد حقّق أداءً قوياً العام الماضي، حيث وصلت القيمة السوقية إلى 62 مليار درهم، ما أتاح للشركات تعزيز حصتها السوقية، ودعم نمو أعمالها. وقد تجاوزت قيمة تداولاته 16 مليار درهم إماراتي خلال 2021، وقد ارتفع عدد الشركات في السوق إلى 13. واحتفل سوق أبوظبي للأوراق المالية بإطلاق «سوق نمو» بمراسم قرع الجرس في المقر الرئيس للسوق.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، هشام ملك: «سيشكل (سوق نمو) جزءاً محورياً من المنظومة الحيوية المتكاملة التي أسستها أبوظبي لاحتضان ودعم الشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة وصولاً إلى الشركات الكبرى. فهي توفر واحدة من أفضل، وأنسب بيئات مزاولة الأعمال في العالم، مدعومةً بإطار تنظيمي قانوني ملائم، ومبادرات حكومية داعمة، تعزز الفرص لشركات القطاع الخاص. ومن شأن (سوق نمو) أن يرسخ ثقة أصحاب الشركات والمستثمرين بوجود مسار واضح ومباشر، يمكّن الشركات من بدء رحلتها في أسواق المال في أبوظبي». من جانبه، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري: «ستتمكن الشركات من خلال إدراج أسهمها في (سوق نمو) من تعزيز قيمة علامتها التجارية، والارتقاء بمعايير الحوكمة المؤسسية لديها، إلى جانب الاستفادة من فرص جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين كلفة رأس المال، وتوسيع شبكات أعمالها. وهي خطوة إيجابية على مسار تطوير الشركات، كونها تمهد لمجموعة متنوعة من فرص النمو، أهمها إمكانية الاكتتاب العام الأولي في السوق الرئيس. واليوم نشهد نشاطاً قوياً وزخماً لافتاً في أسواق المال، ولدينا قائمة بالعديد من الشركات التي تعتزم الإدراج قريباً في السوق الرئيس».

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