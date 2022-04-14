10 نصائح تساعد على شراء عقار على المخطط في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حدد رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، عدة نصائح تساعد على شراء "عقار على المخطط"، بشكل آمن في إمارة دبي، وسط طلب قوي في السوق وتفاؤل كبير من المستثمرين بمستقبل القطاع خلال الفترة المقبلة.

وقال الزرعوني، إن "الوقت مناسب جدا للاستثمار في عقارات دبي للاستفادة من الموجة الصاعدة في الأسعار، وتحقيق العوائد الجيدة، لأن كل تأخير يمثل خسارة للمستثمرين المترددين".

وذكر الزرعوني، أنه "يجب الالتزام بعدة أمور حتى يحقق المستثمر صفقة شراء ناجحة لعقار على الخارطة ولا يتعرض للخسارة أو الاحتيال".

وأشار رئيس شركة "دبليو كابيتال"، إلى ضرورة التأكد من أن الوسيط العقاري الذي يدير صفقة الشراء معتمد ولديه رخصة قانونية، ويمكن معرفة ذلك عبر تطبيق "دبي ريست" أو طلب صورة من بطاقة الوسيط الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك.

ودعا إلى التأكد من سمعة المطور العقاري بالاطلاع على سابقة أعماله، ومدى التزامه بمواعيد تسليم المشروع وجودة التشطيبات. كما أشار إلى أنه يجب التأكد من أن المشروع معتمد أم لا، ويمكن التحقق من ذلك عبر موقع دائرة الأراضي في دبي.

وطالب بالتأكد أيضا من دفع جميع الدفعات في حساب الضمان الخاص بالمشروع، لأن حساب الضمان العقاري هو الحساب المصرفي الخاص بالمشروع العقاري الذي تودع فيه المبالغ المحصلة من المشترين لوحدات مباعة على الخارطة أو من الممولين للمشروع. ويهدف حساب الضمان الى تنظيم عمليات سير إنشاء وتشييد الوحدات المباعة على الخارطة وبالتالي لضمان حقوق المستثمرين.

ولفت الزرعوني إلى ضرورة التأكد من عقد الشراء والاطلاع على كافة البنود الواردة فيها حتى لا تكون هناك شروط مجحفة ضد العميل ولصالح المطور، وللتأكد من مواعيد الاستلام ودفع الأقساط.

وبين أنه يجب أخذ إيصال بالدفعات المدفوعة لحفظ حق العميل، وحتى لا يستطيع إثبات قيام بسداد الأقساط في مواعيدها دون الإخلال بشروط العقد، كما يمكنه استرداد أمواله إذا أخل المطور ببنود الاتفاق.

وتابع الزرعوني، أن دائرة التسجيل العقاري بدبي توفر العديد من الخيارات لتسهيل عملية التسجيل العقاري في الإمارة، وتتيح خدمة التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بالتقدم بطلب تسجيل البيع، إذ تم استحداثها من أجل تسجيل عملية البيع الكلية أو الجزئية بين جميع أطراف العقد، أي البائع والمشتري، أو من ينوب عنهما شريطة أن يكون مسجل قانوني لشراء عقار أو أرض أو وحدة عقارية جاهزة أو عقار لا يزال قيد الإنشاء.

ودعا إلى التأكد من القدرة المالية قبل الإقدام على عملية الشراء، لأن التخلف عن سداد الدفعات في موعدها قد يعرضك لغرامات، مع وجود السيولة الكافية التي تساعدك على سداد الدفعات في موعدها، حتى لا تكون ذريعة لتوقيع الغرامات أو شرط جزئي، يكون منصوص عليه في العقد.

وأفاد الزرعوني، بأنه يجب التأني وعدم "الانخداع" بالعروض العقارية المغرية التي يتم الترويج لها، لأنها كثيرا ما تكون مخالفة للواقع وهي لمجرد جذب الزبائن.

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