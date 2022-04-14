«أبوظبى الأول» يسحب عرضاً غير ملزم بالاستحواذ على حصة أغلبية في «هيرميس»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

سحب بنك أبوظبي الأول، عرضاً غير ملزم، بشأن الاستحواذ المحتمل على حصة أغلبية في «مجموعة هيرميس القابضة».

وأوضح البنك في بيان له، بأنه وبعد الدراسة المتأنية، وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية، فقد قرر سحب العرض غير الملزم المقدم في التاسع من فبراير 2022، بشأن الاستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة، إحدى مؤسسات الخدمات المالية المقيدة في البورصة المصرية.



وأكد «أبوظبي الأول» أن السوق المصرية ستظل مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة إليه، وسيواصل دعم المتعاملين معه وموظفيه، واستثماراته، في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته في مصر.



يذكر أن بنك أبوظبي الأول، يعد أكبر بنك في دولة الإمارات، وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات.

وبلغ إجمالي أصول البنك أكثر من تريليون درهم (272 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر 2021. ويتمتع البنك بتصنيف «Aa3»، و«AA-»، و«AA-» من وكالات: «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحصل البنك كذلك على تصنيف البنك الأكثر أماناً في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن المركز 32 عالمياً بين البنوك الأكثر أماناً بحسب تصنيف مجلة «غلوبال فاينانس».

وصنف «أبوظبي الأول» كأكبر بنك في دولة الإمارات، والثالث في الشرق الأوسط والمركز 94 في العالم، من حيث قوة «رأس المال – الشق الأول» ضمن تصنيف مجلة «ذا بانكر» لعام 2021، والخاص بأقوى 1000 بنك في العالم.

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