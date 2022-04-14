«القابضة» تنجز صفقات استثمارية في مصر

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت «القابضة» (ADQ) عن إنجازها لعدد من الصفقات في شركات مدرجة في البورصة المصرية، ضمن القطاعات الرئيسة للاقتصاد المصري، وذلك في إطار التزام «القابضة» بالاستثمار في تنمية الاقتصاد المصري على المدى البعيد، من خلال منصّتها الاستثمارية المشتركة التي تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار.

وشملت الاستثمارات حصصاً في البنك التجاري الدولي (CIB)، وفي منصّة «فوري» المتخصصة في التحوّل الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركتّي «مصر لإنتاج الأسمدة» (موبكو)، و«أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية».

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ)، محمد حسن السويدي، إن «الإمارات ومصر ترتبطان بروابط وثيقة، تعزّزها العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة».

وأضاف: «منذ إطلاق منصّة الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية بين (القابضة) وصندوق مصر السيادي بقيمة 20 مليار دولار، نفذنا العديد من الفرص الاستثمارية سعياً إلى تحقيق فوائد تجارية قوية ونمو مستدام».

وأكد أن «الصفقات الأخيرة شهادة على الالتزام بتعزيز الشراكة الاستثمارية مع مصر على المدى البعيد، ومواصلة توظيف رؤوس الأموال في مشروعات ذات جدوى اقتصادية».

وتعدّ «القابضة» (ADQ) مستثمراً على المدى البعيد في الاقتصاد المصري، إذ أسست مكتباً لها في العاصمة المصرية، وأنجزت عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات التي حققت عائدات مالية قوية.

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