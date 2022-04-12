%19 ارتفاعاً في أسعار عقارات دبي في شهر مارس الماضي

المصدر: مدحت السويفي – دبي

قالت «فاليو سترات» المتخصصة في الاستشارات العقارية، إن مؤشر أسعار العقارات في دبي سجل ارتفاعاً في مارس الماضي بنسبة 18.8% على أساس سنوي.

وأضافت «فاليوسترات» في تقرير اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أن قراءة المؤشر صعدت إلى النقطة 79 في الشهر الماضي، أي أقل بنسبة 21% عن شهر الأساس في يناير 2014 البالغ 100 نقطة.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في دبي في نهاية مارس بنسبة 18.8% على أساس سنوي، فيما زادت بنسبة 1.2% على أساس شهري.

وصعدت قراءة مؤشر "فاليو سترات" المتخصصة في الاستشارات العقارية أن أسعار العقارات بدبي ارتفعت إلى النقطة 79 في الشهر الماضي، أي أقل بنسبة 21% عن شهر الأساس في يناير 2014 البالغ 100 نقطة.

وقاد قطاع الفلل نمو الأسعار خلال الشهر الماضي بنمو سنوي بنسبة 34.1% على أساس سنوي، في حين زادت بنسبة 2.1% على أساس شهري.

وارتفعت الشقق السكنية بنسبة 8.4% على أساس سنوي، ونمو شهري 0.4% في مارس 2022.

وجاءت أعلى الأسعار المسجلة للفلل في منطقة جزر الجميرا بنسبة 40.3% على أساس سنوي، والمرابع العربية 40.3%، ومنطقة البحيرات 37.1%، وقرية جميرا 35.5%.

وتجاوزت أسعار الفلل في جزر جميرا للقمم السعرية لعام 2014 بنسبة 5.3%.

وسجلت أسعار الشقق في نخلة جميرا أفضل أداء سنوي بنسبة 21.9%، ثم جميرا بيتش ريزيدنس 16%، وبرج خليفة 15.3%، وذا فيوز 10.9%، و"ذا جرينز" 9.7%.

وارتفع حجم مبيعات العقارات في دبي بنسبة 26.1% على أساس شهري، فيما زادت 146.6% قياساً على مبيعات مارس 2021.

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