«غرفة دبي» دعمت توسعها.. شركة صينية من 5 موظفين إلى 380 موظفاً و220 شاحنة توصيل في عام

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

بدعم من غرفة تجارة دبي، توسعت شركة «J&T Express» الصينية المتخصصة بالخدمات والحلول اللوجستية في عملياتها في دبي، باتخاذها الإمارة، مركزاً استراتيجياً لها للتوسع إلى أسواق المنطقة.



وأفاد بيان أمس بأنه ومنذ تأسيس شركة «J&T Middle East» في دبي، العام الماضي، نمت الشركة من مجرد خمسة موظفين إلى 380 موظفاً، وتدير حالياً أسطولاً من 220 شاحنة توصيل، في حين بلغ إجمالي استثمارات الشركة حتى الآن في دبي 30 مليون درهم، مع امتلاكها حالياً ثلاثة مستودعات في ثلث مناطق حرة مختلفة في دبي.



وبحسب البيان، فقد جاء توسع الشركة في دبي، بعد أن سهل مكتب غرفة تجارة دبي التمثيلي الخارجي في مدينة شنزن الصينية، دخول الشركة إلى سوق دبي، ومساعدتها بكافة المعلومات المطلوبة بخصوص فرص السوق، والقوانين، والتشريعات، واختيار المنطقة الحرة الملائمة والتراخيص.



وتركز المكاتب الخارجية لغرفة تجارة دبي، جهودها، على استقطاب الشركات الواعدة التي يمكنها دعم تطور الاقتصاد الرقمي لدبي والقطاعات الأخرى، إضافة إلى التعريف بفرص الأعمال في الأسواق الناشئة في أفريقيا، وأوراسيا، وأميركا اللاتينية، وتسهيل استفادة أعضاء الغرفة منها.

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