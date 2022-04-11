بدءاً من 27 أبريل.. «العربية أبوظبي» إلى تشيناي الهندية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض الكلفة مقرها أبوظبي، عن إضافة وجهة جديدة الى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات بين أبوظبي ومدينة تشيناي في الهند، بدءاً من 27 أبريل 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة العربية للطيران»، عادل العلي، إن تسيير رحلات جديدة من أبوظبي إلى تشيناي يمنح المسافرين فرصة للتعرف على تاريخ هذه المدينة العريقة. كما تندرج هذه الخطوة في إطار التزامنا بمنح المتعاملين تجربة سفر جوي مدعومة بالقيمة وبكلفة في متناول اليد.

وتمثل «تشيناي» الوجهة السادسة لـ«العربية أبوظبي» إلى الهند بعد كل من كاليكوت، كوتشن، تريفاندروم، دلهي، وجايبور. كما تعتبر الوجهة 19 منذ إطلاق عملياتها في مطار أبوظبي الدولي في يوليو 2020.



ووفقاً لجدول الرحلات، تغادر الرحلة رقم (3L 141) مطار أبوظبي الدولي في تمام الساعة 14:00 بعد الظهر، لتصل إلى مدينة تشيناي في تمام الساعة 19:45 بالتوقيت المحلي للمدينة، في ما تغادر الرحلة رقم (3L 142) مدينة تشيناي في تمام الساعة 20:25 مساء بالتوقيت المحلي، لتصل إلى أبوظبي في تمام الساعة 23:00 ليلاً، وذلك يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، باستخدام طائرة من طراز «ايرباص A320».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news