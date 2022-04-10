«ديوا» تتيح لمتعامليها من فئة الشركات عروضاً خاصة من «دو»

المصدر: دبي ــ وام

أتاحت هيئة كهرباء ومياه دبي، لمتعامليها الجدد من فئة الشركات «أصحاب الحسابات التجارية»، الحصول على عروض خاصة من «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وذلك عند تقدمهم بطلب الحصول على خدمة تشغيل «الكهرباء/المياه» من خلال قنوات الهيئة المخصصة.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أهمية الشراكات المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوفير تجربة سلسلة للمتعاملين وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ومزاولة الأنشطة الاستثمارية انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وقال: «توفر الهيئة جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وفق أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية والموثوقية والاستدامة، ما يتيح للمتعاملين إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان، والحصول على خدمات آنية على مدار الساعة لضمان راحة بالهم، وتعزيز سعادتهم»، لافتاً إلى أن نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة بلغت 98.89% في الربع الأخير من عام 2021.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي، إن المبادرات المتنوعة والمنصات الرقمية الناشئة التي أطلقتها حكومة دبي، لتسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات الجديدة، أسهمت في تحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما من جانب شريحة المؤسسات الصغيرة.

وأضاف: «يسرنا إبرام هذه الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي سيتلقى بموجبها متعاملو الهيئة الجدد من فئة الشركات، أصحاب الحسابات التجارية، عرضاً خاصاً لحلول الاتصال من (دو) خلال مرحلة تفعيل خدمات الاتصال في مقرات شركاتهم، في وقت سيتمكن فيه متعاملو الهيئة من الحصول على فرصة حصرية من هيئة كهرباء ومياه دبي، لاختيار عرض مميز على خدمات الهاتف المحمول والثابت من (دو) عبر الإنترنت».

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