خبير: الاقبال الكبير على اكتتاب "ديوا" مؤشر ثقة على الاستثمار في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وليد الزرعوني، الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن "قوة الإقبال المحلي والاقليمي والعالمي على الطرح العام الأولي لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) يعكس متانة اقتصاد إمارة دبي وقوة مؤسساتها الحكومية كما يعزز نجاح كل الاستثمارات الحالية والمستهدفة في الإمارة بما في ذلك قطاع العقارات".

وقال الزرعوني، إن "نجاح مرحلة اكتتاب (ديوا) الذي يعد الأكبر في تاريخ الأسواق المالية في الإمارات، يعتبر دليلاً على قوة اقتصاد دبي الذي يستند على قاعدة اقتصادية متنوعة ومرنة"، معتبرا الاكتتاب خطوة نوعية يسجلها التاريخ الاقتصادي الحديث في منطقة الخليج، باعتباره أيضاً ثاني أكبر طرح أولي بعد اكتتاب "أرامكو" السعودية في عام 2019.

وأضاف أن نسبة التغطية الكبيرة تظهر تعطشاً استثمارياً غير مسبوق للاستثمار في السوق المالي في دبي، وتؤكد أن هناك سيولة متحفزة لاقتناص الفرص في الإمارة، بما في ذلك القطاع العقاري الذي يمثل فرصة كبيرة من فرص الاستثمار في الوقت الراهن.

وأوضح الزرعوني، أن السوق العقاري في دبي يقدم فرصاً ومكاسب على المدى الطويل، بفضل الأساسات القوية والتوقعات الاقتصادية الإيجابية التي تزيد مؤشر الثقة بمستقبل الاستثمار في الإمارة.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إلى أن دبي حافظت على مكانتها، وأصبحت الوجهة المفضلة للاستثمار العقاري سواء للشركات الكبرى أو رواد الأعمال، كما أسهمت المتغيرات العالمية الأخيرة والتداعيات الاقتصادية للجائحة في تغذية اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في عقارات دبي، أو التواجد وتأسيس أعمال جديدة للاستفادة من الامتيازات والبنية التحتية عالية المستوي التي توفرها الإمارة، وتتفوق على مثيلاتها في العواصم العالمية.

وأضاف، أن القطاع العقاري في دبي يمثل أحد القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز اقتصاد الإمارة، واستقطاب الاستثمارات الخارجية والشركات العالمية والناشئة، حيث تم خلال العام الماضي استقطاب أكثر من 38 ألف مستثمر جديد لسوق دبي العقارية وذلك استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في ترجمة فعلية للمكانة الإقليمية والعالمية التي يتمتع بها السوق العقاري في الإمارة.

وأشار الزرعوني إلى أن نجاح طرح "ديوا" يعزز أيضاً مكانة دبي كسوق عالمي جاذب لرؤوس الأموال كما يعد مؤشراً هاماً على الثقة بنجاح الاكتتابات المستقبلية في الإمارة، وحافزاً أمام المزيد من الشركات المحلية والإقليمية العالمية الراغبة في الإدراج في السوق.

ووصلت طلبات الاكتتاب في "ديوا" إلى أرقام قياسية عالمية بلغت 315 مليار درهم مع دخول صناديق سيادية ومحافظ استثمارية عالمية وتقترب قيمة الشركة من 124 مليار درهم.

ويعد الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك بعد إعلان اللجنة العليا لتطوير الأسواق المالية والبورصات في إمارة دبي مع نهاية العام الفائت عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات والسياسات لدعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

ومن المتوقع أن تتوالى الإدراجات الضخمة المرتقبة، من بينها "سالك" و"تيكوم" و"إمباور"، وهو ما يعد بمثابة قوة داعمة لتعزيز نشاط الأسواق ومنح تعاملاتها العمق المطلوب.

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