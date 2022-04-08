«المالية»: 32.6 مليار درهم إعانات قدمتها «الاتحادية» والحكومات المحلية خلال 2021

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

كشفت وزارة المالية أن الحكومة الاتحادية، ومعها الحكومات المحلية للإمارات السبع، قدمت إعانات مالية خلال عام 2021 بقيمة 32.6 مليار درهم، فيما بلغت قيمة المنافع الاجتماعية التي تم الإنفاق عليها ضمن بنود المصروفات 55.4 مليار درهم، وذلك بحسب إحصاءات مالية الحكومة المجمعة، التي تضم بنود الإيرادات والمصروفات المجمّعة للحكومة الاتحادية، ومعها الحكومات المحلية.

وأضافت «المالية» أن إجمالي ما حصل عليه موظفو الحكومة الاتحادية ومعهم موظفو الحكومات المحلية، خلال العام الماضي، من تعويضات تشمل: الأجور أو الرواتب، والبدلات، والعلاوات، والمزايا الأخرى، إضافة إلى الإسهامات الاجتماعية المدفوعة لبرامج التأمين الاجتماعي بلغ 113.7 مليار درهم، بزيادة قيمتها 3.7 مليارات درهم ونسبتها 3.4%، مقارنة بعام 2020، الذي سجل 110 مليارات درهم.

واحتلت تعويضات العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، المركز الأول، في بنود المصروفات، مستحوذة على نسبة 29% منها.

ووفقاً للبيانات، فقد سجلت الإيرادات المجمّعة لدولة الإمارات، التي تضم إيراد الحكومة الاتحادية، مضافاً إليها إيراد الحكومات المحلية لكل إمارة، زيادة كبيرة خلال العام الماضي تقدر بـ112 مليار درهم، تعادل أكثر من 30%، لتصل إلى 480 مليار درهم، مقارنة بـ368 مليار درهم في عام انتشار فيروس «كورونا» 2020.

كما ارتفعت المصروفات المجمّعة بما قيمته 36 مليار درهم، مسجلة في نهاية العام الماضي 389 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 10% مقارنة بمصروفات عام 2020 المقدرة بـ353 مليار درهم.

وبحسب الإحصاءات، تفوقت الإيرادات على المصروفات بفائض قدره 90 مليار درهم خلال عام 2021، فيما شكلت الضرائب الحصة الأكبر من الإيرادات الحكومية، إذ أسهمت بما قيمته 196 مليار درهم من إجمالي الإيرادات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news