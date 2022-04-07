112 مليار درهم زيادة في الإيرادات الحكومية العام الماضي

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

سجلت الإيرادات المجمعة لدولة الإمارات والتي تضم ايراد الحكومة الاتحادية مضافا لها ايراد الحكومات المحلية لكل إمارة زيادة كبيرة خلال العام الماضي تقدر 112 مليار درهم تعادل بأكثر من 30 % لتصل إلى 480 مليار درهم مقارنة مع 368 مليارا عام انتشار كورونا 2020

كما ارتفعت المصروفات المجمعة أَيضا بما قيمته 36 مليار درهم مسجلة بنهاية العام الماضي 389 مليار درهم بنمو سنوي نسبته 10 % مقارنة بمصروفات العام 2020 والمقدرة ب 353 مليار درهم.

وبحسب الإحصاءات تفوقت الإيرادات على المصروفات بفائض قدره 90 مليار درهم خلال العام الماضي.

وشكلت الضرائب الحصة الأكبر من الإيرادات الحكومية حيث أسهمت بما قيمته 196 مليار درهم من إجمالي الإيرادات.

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