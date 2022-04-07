«طيران الإمارات» تعود إلى 4 محطات عالمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستكثف عملياتها العالمية، مع إعادة الخدمات إلى أربع وجهات، مؤكدة أنها ستستأنف التشغيل إلى كل من بالي في الأول من مايو المقبل، و«لندن ستانستيد» في الأول من أغسطس، و«ريو دي جانيرو» و«بوينس آيرس» في الثاني من نوفمبر 2022.

كما أعلنت الناقلة أنها ستعزز خدماتها إلى كل من نيجيريا وموريشيوس وسنغافورة، لتلبية الطلب المتنامي.

وأكدت «طيران الإمارات»، أنها واستجابةً لتخفيف قيود السفر في العالم، فإنها تواصل إعادة بناء وتوسيع شبكتها العالمية، وتعزيز خدمة قاعدة المتعاملين.

ووفقاً للشركة، فإن «طيران الإمارات» تسيّر اعتباراً من الأول من مايو المقبل خمس رحلات أسبوعياً إلى بالي، بطائرات «بوينغ 777-300ER»، لتصبح الخدمة يومية إلى الجزيرة السياحية بحلول يوليو 2022.

كما ستستأنف «طيران الإمارات» اعتباراً من أغسطس المقبل، خدمة «مطار لندن ستانستيد» بخمس رحلات أسبوعياً، ترتفع إلى رحلة يومية اعتباراً من الأول من سبتمبر 2022، باستخدام طائرات «بوينغ 777-300ER». وبحلول أكتوبر 2022، سيصل عدد رحلات الناقلة إلى المملكة المتحدة، إلى 110 رحلات أسبوعياً، مقسّمة إلى ست رحلات يومياً إلى «لندن هيثرو»، ورحلتين يومياً بطائرات «A380» إلى «غاتويك»، وثلاث رحلات يومياً إلى «مانشستر»، بما في ذلك رحلتان بطائرات «A380»، بدءاً من الأول من أكتوبر 2022، ورحلتان يومياً إلى «برمنغهام»، وخمس رحلات أسبوعياً إلى «نيوكاسل»، ورحلة يومية إلى «غلاسكو».

وكشفت «طيران الإمارات» أنها ستسيّر أربع رحلات أسبوعياً إلى «بوينس آيرس» عبر «ريو دي جانيرو» بطائراتها «بوينغ 777-300ER» اعتباراً من الثاني من نوفمبر 2022، ما يوفر للمتعاملين في الأرجنتين والبرازيل إمكانية الاتصال المباشر مع وجهات الأعمال والترفيه الرئيسة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

كما تعتزم «طيران الإمارات» تكثيف خدمتها إلى لاغوس اعتباراً من الأول من يوليو المقبل بتسيير 11 رحلة أسبوعياً، ترتفع إلى رحلتين يومياً اعتباراً من سبتمبر 2022. كما ستشغّل خمس رحلات أسبوعياً إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، اعتباراً من الأول من مايو المقبل، ترتفع إلى خدمة يومية اعتباراً من سبتمبر 2022. واستجابةً للطلب المتنامي، ستكثف «طيران الإمارات» خدمتها إلى موريشيوس من رحلة يومية إلى تسع رحلات أسبوعياً في الفترة بين التاسع من أبريل الجاري ونهاية يونيو المقبل، ثم إلى رحلتين يومياً اعتباراً من يوليو 2022.

كما ستضاعف «طيران الإمارات» خدمات الركاب إلى سنغافورة من سبع رحلات إلى 14 رحلة أسبوعياً، اعتباراً من 23 يونيو 2022، لتلبية الطلب المتزايد على السفر.

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